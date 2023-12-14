Принята итоговая декларация Международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность".

Как сообщает в четверг Day.Az, 14 декабря в Женеве прошла Международная конференция "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой.

По итогам конференции была принята декларация.

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