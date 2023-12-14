https://news.day.az/politics/1622181.html Принята итоговая декларация Международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" - ФОТО
Принята итоговая декларация Международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность" - ФОТО
Принята итоговая декларация Международной конференции "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность".
Как сообщает в четверг Day.Az, 14 декабря в Женеве прошла Международная конференция "Неоколониализм: права человека, мир и безопасность", организованная Бакинской инициативной группой.
По итогам конференции была принята декларация.
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