Президент Ильхам Алиев вывел Азербайджан на ключевую позицию в региональной экономике

Президент Ильхам Алиев сделал из Азербайджана ключевого игрока региональной экономики.

Об этом сказала в среду Trend представитель Римского университета Ла Сапиенца, эксперт в области геополитики Валентина Шаберт, передает Day.Az.

"За последние два десятилетия Президент Ильхам Алиев смог значительно улучшить экономические позиции своей страны, сделав Азербайджан ключевым игроком в региональной экономике, а также надежным поставщиком нефти и газа не только для Европейского союза", - сказала эксперт.

По ее словам, это особенно стало заметно в период после начала войны в Украине, когда Азербайджан, подписавший в 2022 году соглашение с Еврокомиссией о поставках газа, подтвердил свою основополагающую роль как на фоне усилий Европы сократить энергозависимость от попавшей под санкции России, так и в энергетическом переходе Европы.

"В то же время Азербайджан способен внести вклад в энергетическую безопасность ряда стран Восточной Европы, и особенно на Балканах, отношения с которыми значительно развились за последнее десятилетие", - сказала Валентина Шаберт.

Говоря о региональных связях, она отметила, что период руководства Президентом Ильхамом Алиевым страной стал периодом постоянного совершенствования и обновления инфраструктуры. Можно упомянуть не только Средний коридор, но и развитие железнодорожной инфраструктуры, соединяющей Грузию, Алятскую свободную экономическую зону и порт Алят, что можно рассматривать как показательный пример способности Азербайджана привлекать инвестиции и служить в качестве моста между Европой и Азией. Также в этот период было достигнуто важное соглашение с Россией, Ираном, Туркменистаном и Казахстаном о правовом статусе Каспийского моря, представляющее собой большое достижение, которое принесет свои результаты в ближайшие годы.

Эксперт подчеркнула, что одно из главных событий - полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана - можно считать величайшим успехом политики Президента Ильхама Алиева.

"Президент Ильхам Алиев наладил региональные и международные отношения, в результате чего третьи страны поддержали территориальную целостность Азербайджана и выразили уважение резолюциям ООН, подтверждающим, что Карабахский регион принадлежит Азербайджану", - сказала Шаберт.

Она отметила, что предстоящий период будет действительно решающим для подписания мирного договора с Арменией, вернув мир на Южный Кавказ после почти 30 лет. Эксперт добавила, что, помимо этого, значительных инвестиций и совместных усилий потребует восстановление Карабаха.

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