Азербайджан доказал всему миру, что ложь, провокации и грязные технологии не имеют шансов

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Это в духе армянской дипломатии и армянской пропаганды - вносить новые мотивы в старые песни. При том, что давным-давно все акценты расставлены, мировое сообщество, передовые умы прекрасно разбираются в том, какова была сущность и мотивы событий января 1990 года и вообще армяно-азербайджанского конфликта. Теперь не имеет смысла вдаваться в демагогические хитросплетения, чтобы продолжать обманывать общественное мнение, вести его по ложным путям и выгораживать виновных.

Бесспорно, есть здравые силы в Армении, есть они и среди армян, живущих за пределами Кавказского региона, которые прекрасно понимали и знают, что в основе армяно-азербайджанского конфликта лежал территориальный вопрос, совершенно безосновательный, не имеющий под собой доказательной и правовой базы. Виновницей тех событий выступила армянская сторона. За Азербайджаном же нет никакой вины, он был застигнут врасплох. Еще следует учесть фактор большого политика, государственного деятеля мирового масштаба Гейдара Алиева. Продажное политическое руководство СССР вело ошибочную политику, и он подал в отставку, после чего начали делаться шаги в направлении отторжения от Азербайджана его исконных земель. В этих процессах участвовал Комитет государственной безопасности (КГБ), куда также пробрались продажные лица, уже скооперированные с зарубежными разведслужбами и подрывными политтехнологическими центрами. Была разработана операция, призванная загнать Азербайджан в угол, заставить его капитулировать перед напором мирового армянства, для которого отторжение территорий являлось заглавной целью.

Армяне, пользуясь широким арсеналом провокаций, пытались убедить мировое сообщество в том, что азербайджанцы - это "воплощение зла и черная сила", в отличие от "многострадальных" армян, которые были смиренными и безобидными, и, якобы, никогда не имели отношения ни к террору, ни к этническим чисткам, ни к преступлениям против человечности.

Уже доказано, как и кем были организованы и сумгайытские события и беспорядки в Баку. Чтобы заткнуть рты всем этим пропагандистским элементам, которые в связи с датой 20 января вновь затянули старую песню на новый лад, достаточно напомнить один факт касательно событий в Сумгайыте. Уже не для кого не секрет, что застрельщиком и предводителем преступников был Эдвард Григорян, сумгайытский армянин, рабочий, находившийся на службе у КГБ и лично убивший более 10 армян. Жертвами беспорядков стали те армяне, которые не платили дань сомнительному фонду "Крунк", и по этой причине были помещены националистами в "черный список". Не случайно тогдашний католикос всех армян Вазген второй заявил, что ради достижения цели они готовы пожертвовать проживающими в Азербайджане армянами, остающимися в стороне от "нашей борьбы".

Все тайное давно стало явным. Сегодня армянские пропагандисты вновь крутят старую пластинку, но с новыми мотивами. Армянская пропаганда пытается убедить мир, что жертвами событий в Баку стали полмиллиона (!) армян, хотя такое количество лиц армянской национальности не то что не стало жертвами, но даже вообще не жило в Азербайджане. Армянскими националистическими организациями вроде "Крунка" руководили из-за рубежа. Предводители уготовили незавидную долю тем приличным и законопослушным соплеменникам, что жили в нашей республики. К сожалению, план отчасти сработал.

Над его реализацией работало КГБ, специально подготовленные агенты и группы. Но даже в этом случае озвученные Вазгеном вторым планы не сработали в том масштабе, в каком ожидалось, потому что мудрый азербайджанский народ на провокацию не поддался. Между тем, в Армении планы по "очистке" республики от азербайджанцев были реализованы полностью. К январю 1990 года в Армении оставалось всего одно азербайджанское село, жители которого не хотели выезжать, но через год были изгнаны и они. Более двухсот тысяч азербайджанцев стали жертвами этнической чистки.

Наши соплеменники не уезжали в организованном порядке, под защитой милиции и советской армии, они не смогли взять с собой имущество, сбережения и документы, как армяне, уезжавшие из Баку в январе 1990 года. Азербайджанцы бежали через горные перевалы, по морозу, часто босиком, потому что армянские нацисты не давали им времени даже одеться. Многие из них стали инвалидами, потеряли здоровье, скончались от болезней и травм, полученных при переходах через заснеженные перевалы. Уезжавшим бакинским армянам никто не стрелял в спину, за ними не охотились вооруженные банды.

События 20 января, как и предшествовавшие им процессы, были делом рук центра, Горбачева. Последний потом признался, что, да, Москва дала приказание наказать протестующих, но не говорила, чтобы это было сделано с такой жестокостью. Трусливый генеральный секретарь вместе со своим идеологом Яковлевым, также продавшимся Западу, проговорился.

Все это было, и когда армяне сегодня пытаются перепевать старые песни на новый лад, это выглядит глупо. Общеизвестно, что так называемая карабахская проблема была использована в качестве триггера для раскачивания лодки СССР, где уже трещала по швам советская пропаганда о дружбе народов, пролетарском интернационализме и прочих банальностях.

Западные политтехнологи взяли "армянский вопрос" в разработку в качестве спускового крючка, чтобы запустить расшатывание советской системы. В тот период азербайджанский народ уже понимал необходимость восстановления независимости, и повезло в том, что в добром здравии находился общенациональный лидер Гейдар Алиев, который, несмотря на все риски, вернулся после Черного января в Азербайджан. Этот гениальный политик и тонкий стратег понимал, что нельзя упускать исторический момент. И по зову азербайджанского народа в 1993 году он вернулся к власти и вывел страну из штормовой зоны. Помню его пророческие слова: "Да, мы уступили в первом бою Армении, вооруженной до зубов и поддерживавшейся извне, но в войне мы возьмем верх, потому что время будет работать на нас".

Армения уже тогда отказалась от мирного плана. Гейдар Алиев предлагал ей многие варианты выстраивания отношений, но армянские руководители пошли по другому пути. Если бы Тер-Петросян сумел тогда отстоять свою власть в Армении, возможно, события развивались бы по другому сценарию. Но этого не произошло, потому что пришедшая к власти сепаратистская политическая шантрапа создала невыносимую атмосферу в регионе. И в 2020 году случилось то, что должно было случиться. Карабахский клан подвел под монастырь армянский народ.

Азербайджан - страна-победитель. Мы полностью реализовали все поставленные цели, создали сильную армию, построили сильную экономику, поэтому недруги и злопыхатели продолжают пропагандистскую войну против нас, хотя мы ни на йоту не нарушили международное право и доказали всем, что азербайджанский народ умеет воевать, добиваться поставленных целей и находиться на правильной стороне истории.

А вся эта пропагандистская болтовня о "погромах", "чистках" и прочем - это пена, не выдерживающая критики. Кстати, рецидивист Эдуард Григорян жив и здоров, проживает где-то в Подмосковье. Азербайджанским органам безопасности известны его координаты, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Но Григорян находится под наблюдением российских спецслужб. Когда-то он подыграл этим органам в провоцировании столкновений между армянами и азербайджанцами. Кого интересует правда о событиях конца 80-х - начала 90-х годов, пусть наведаются к нему, и он расскажет им много "интересного".

Что касается устроившей шум по поводу мнимых "русских погромов в Баку" "русской общины Карабаха"... Да, русские жили в Карабахе в советское время, когда он был составной частью Азербайджана, когда работали законы и здравые подходы. Но сегодня "русская община Карабаха" - это миф, потому что в Карабахе тридцать лет бесчинствовали армянские радикалы, с чем не могли сосуществовать многие русские.

Азербайджан доказал всему миру, что ложь, провокации, грязные технологии не могут претендовать на постоянство, потому что силы правды и здравомыслия всегда пробивают себе дорогу.