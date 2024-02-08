Впечатлена темпами восстановления Азербайджаном своих разрушенных территорий

Впечатлена тем, как быстро азербайджанское правительство восстанавливает разрушенные за период оккупации территории.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend журналистка из Уругвая Мария Родригес в поселке Аскеран Ходжалинского района Азербайджана, где было обнаружено массовое захоронение.

"Я нахожусь здесь уже 4 дня по приглашению правительства Азербайджана. Вчера мы были в Лачине, а сегодня здесь, в Аскеране. Конечно, мы потрясены разрушениями, опустевшими городами", - отметила она.

Мария Родригес сказала, что для людей и для стран очень важно провести расследование того, что произошло в прошлом, установить личность этих останков, и добиться справедливости для погибших, а также для их семей, которые заслуживают того, чтобы знать, что произошло 20 или 40 лет назад.

Она также добавила, что эти территории напоминают ей о массовых захоронениях в городе Буча, который она посетила два года назад.

Отметим, что сегодня на вышеупомянутую территорию, где найдено массовое захоронение, были приглашены представители общественности, местных и зарубежных СМИ.

Напомним, что в августе прошлого года в городе Шуша, а ранее в июне - на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены массовые захоронения. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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