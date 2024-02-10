Азербайджан принял на себя первый удар хваленой «демократии»

Автор: Зульфугар Ибрагимов

То, что вокруг президентских выборов в Азербайджане возникнет нездоровая суета, было ожидаемо. Броуновское движение недругов нашей страны ускоряется. Каким будет выбор азербайджанского народа и почему, было ясно с самого начала, и это, пожалуй, раздражало антиазербайджанскую тусовку больше всего. Сегодня злопыхатели прилагают большие усилия к тому, чтобы доказать, что выборы не были свободными, что азербайджанский народ на самом деле хотел выбрать кого-то другого, но ему не позволила "диктатура", и так далее. Эти инсинуации являются лишним доказательством того, на каких безобразных основах построены правила, навязываемые миру некоторыми государствами и кругами, привыкшими диктовать свои порядки и теряющими самообладание, когда кто-то отказывается плясать под их музыку.

Мы уже привыкли к тому, что с французской стороны в наш адрес несется только негатив. Теперь к французской речи активно примешивается и немецкая. Германия долго держалась в стороне от этих грязных затей, но в последнее время очарование Парижа сделано свое дело. И что особенно бросается в глаза - глашатаями антиазербайджанских нарративов назначаются чаще немцы. Например, Франк Швабе, озвучивающий клевету на Баку в ПАСЕ громче, чем сами родоначальники грязной кампании французы. Гер Швабе, кажется, ждал выборов в Азербайджане даже больше, чем сами азербайджанцы. Уверены, что он сгорал от нетерпения, готовясь комментировать процесс. И именно этим он занимается сейчас. И не только он.

К сожалению, германская пресса, за небольшим исключением, демонстрирует удивительное единомыслие в вопросе выборов в Азербайджане. Der Spiegel, Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung и другие соревнуются, кто подыщет более нелицеприятное определение выбору азербайджанского народа. Формулировки разных изданий похожи друг на друга, словно были спущены из одного центра. Оскорбления, унизительные формулировки, сарказм. Интересно, кто-то и авторов этих опусов сумеет найти на карте Азербайджан? А то о наших внутриполитических делах они рассуждают по заказу с таким "знанием дела"...

После своего бенефиса в ПАСЕ Швабе стал главным "спикером" по Азербайджану. В комментарии "Радио свобода" он высказал прямо-таки личную обиду на ОБСЕ, принявшую приглашение наблюдать за выборами. ОБСЕ, считает он, должна была либо наблюдать за выборами в Азербайджане с ПАСЕ, либо отказаться ехать на выборы вообще. Совершенно непонятно, какая тут связь. Почему организация должна была бойкотировать выборы в Азербайджане? ОБСЕ - это не восточная жена, которая не может ходить в гости без мужа. Похоже, ПАСЕ в лице Швабе приревновала. Но можем успокоить - измены не было. Может быть, если гер Швабе ознакомится с отчетом наблюдательной миссии ОБСЕ, его сразу отпустят колики. Отчет выдержан в лучших традициях "западной демократии" - он полон негатива. Что так же было ожидаемо. Но отчет это просто "лирика", а "физика" такова - генсек ОБСЕ поздравила Президента Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах.

ОБСЕ была приглашена к наблюдению, потому что у Азербайджана имеются соответствующие обязательства перед организацией. Азербайджан всегда выполняет свои обязательства. А перед ПАСЕ у него таких обязательств нет. Так что обиженным лучше расслабиться и глубоко подышать.

Кстати, о птичках, как говорится. В Германии контролируются и снабжаются инструкциями не только СМИ. Несколько лет назад было проведено исследование, результаты которого показали, что правозащитные организации, в том числе представительства международных весомых правозащитных структур, в Германии регламентируются государством. Они сидят на государственной финансовой игле, получая гранты и вливания как от государства напрямую, так и через различные частные фонды и компании, призванные маскировать участие властей в финансировании этих структур и сохранить за ними флер "независимости".

Кто-то удивлен? Удивляться нечему. Вообще, демократия - это понятие очень растяжимое. В какие-то конкретные одежды она обряжается, только когда нужно пустить пыль в глаза. Например, когда нужно показать свое превосходство над Азербайджаном, унижать и топтать его интересы. Клевета и оскорбительна риторика, которую допускают сегодня различные немецкие, французике СМИ и деятели по отношению к нашей стране и независимому выбору азербайджанского народа, тоже является проявлением такой "демократии". Все эти Швабе фактически оскорбляют азербайджанское общество, целый народ, выставляя его неким бездумным стадом, которому, дескать, нужно открыть глаза. Эти деятели отказывают нашему народу в свободе выбора, пытаются навязать свою волю и противоречащие реалиям представления. Азербайджанский народ проголосовал за действующего Президента совершенно осознанно, граждане дали ему вотум доверия в благодарность за уже достигнутые победы и в надежде на победы, которые еще предстоят. Нравится недругам Азербайджана этот выбор или нет, это глубоко не их дело.

В этом году выборы пройдут во многих странах, и можно заранее сказать, по каким западная демократия будет "работать" особенно усердно. Азербайджан принял на себя первый удар.