Республиканцы и Демократы обвиняют армянофила Адама Шиффа в политических разборках

Американский агент армянского лобби, конгрессмен Адам Шифф выпустил рекламу, в которой противопоставил себя республиканцу Стиву Гарви. Акция вызвала гнев его оппонентов как у Республиканцев, так и у Демократов, пишет Politico.

Отметим, что Стив Гарви - кандидат, впервые участвующий в выборах. Он едва собрал достаточно средств для проведения кампании и не имеет возможностей для размещения собственной рекламы на телевидении.

В рекламе Шиффа Гарви описывается "слишком консервативным" для Калифорнии.

"Он дважды голосовал за Трампа и годами поддерживал республиканцев, включая крайне правых консерваторов", - отмечается в ролике.

Такая "помощь" Шиффа служит сигналом для избирателей-республиканцев, которые должны, по его мнению, выбрать Гарви.

Кандидаты от обеих партий не впервые используют такую, так называемую стратегию "банк-шот", чтобы поддержать на праймериз оппонента, которого они считают меньшей угрозой для них во втором туре или на всеобщих выборах.

Кети Портер, главный оппонент Адама Шиффа, раскритиковала конгрессмена и назвала его подход циничным, поясняя, что Шифф боится ей проиграть.

"Он знает, что проиграет мне в ноябре. Именно об этом и говорит эта нагло циничная реклама - продвижении своей собственной политической карьеры, вытеснении квалифицированных женщин-кандидатов от Демократической партии и подталкивании к этому кандидата от Республиканской партии. Нам нужно честное руководство, а не политические игры", - написала Портер в X.

Представитель Гарви Мэтт Шуп охарактеризовал рекламу Шиффа как банальную политическую акцию.

"Кампания Стива Гарви всегда была и будет направлена на то, чтобы объединить всех калифорнийцев в поисках разумных решений реальных проблем, а не банальных политических разборок", - заявил Шуп.