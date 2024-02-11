Словоблудие Никола Пашиняна о мирном процессе

Автор: Байрам Эльшадов

Интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна британскому изданию The Telegraph можно охарактеризовать только как словоблудие. Смешанные сигналы и обвинения, которые отправил Пашинян во время общения с журналистами, вызывают вопросы о том, действительно ли Пашинян, хочет мира или мирные переговоры являются лишь тактикой затягивания времени в надежде на то, что геополитическая ситуация изменится.

Ключевой идеей, озвученной Пашиняном в интервью, является аргумент о том, что Азербайджан систематически торпедирует процесс мирных переговоров. При этом сам факт того, что Пашинян озвучивает такую мысль, является ударом по мирным переговорам.

После договоренностей в декабре 2023 года, когда был проведен обмен военнослужащими на границе и Ереван поддержал проведение саммита COP29 в Баку, возникла надежда на то, что процесс наконец двинулся в правильном направлении и дальнейшие шаги приведут к созданию более благоприятного фона для построения мира.

И эта логика прослеживалась до последнего времени. Вчера вице-премьер Армении Мгер Григорян сказал, что Ереван надеется провести очередную встречу по вопросу по делимитации границ с Азербайджаном в ближайшее время.

То есть, еще вчера вице-премьер Армении надеялся на то, что Баку и Ереван продвинутся в ключевых вопросах, а на следующий день премьер-министр говорит об обратном. Учитывая то, что Пашинян в своем интервью также говорил и о желании сблизить Армению с ЕС, складывается впечатление, что Пашинян пытается создать образ того, что Армения является жертвой и только сближение с ЕС может помочь спасти ее. А для этого ему важно показать, что именно Азербайджан является спойлером мирного процесса. Учитывая ограниченное понимание западной публикой нюансов отношений между Баку и Ереваном, эта тактика должна позволить Пашиняну создать более благоприятный имидж Армении, и указать на то, что именно Азербайджан не хочет мира.

Целью таких высказываний является затягивание процесса и создание искусственного давления на Азербайджан, что должно улучшить позиции Еревана в переговорах. Но этот подход не позволит Пашиняну добиться своей цели, так как геополитическая ситуация складывается не в пользу Армении. Также стоит отметить, что рычаги в переговорном процессе находятся не в Ереване и не в Европе.

Интервью Пашиняна наносит больший вред переговорному процессу. Армянскому премьеру стоило бы задуматься о том, что затягивание процесса может иметь серьезные риски для Армении, что поставит его страну в более сложную ситуацию, как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения перспектив экономического развития в будущем.