Армения меняет страгетию поведения

Автор: Эмин Севдималиев

Ситуация на Южном Кавказе остается сложной и весьма непредсказуемой для анализа. В первую очередь, ситуация непредсказуема из-за того, что несмотря на сохранение конфликта между Азербайджаном и Арменией, появляются сигналы, указывающие на то, что стороны могут договариваться по некоторым вопросам. Одним из таких вопросов стал обмен военнослужащими, в результате которого домой вернулись два азербайджанских солдата.

Этот эпизод является очень интересным моментом для анализа, так как он может служить отправной точкой для новой стадии отношений между Азербайджаном и Арменией. Также важным моментом является утверждение регламента работы комиссии по делимитации. Эти изменения являются важными, потому что можно начать говорить об изменении "игры" и изменении динамики в более положительное направление.

Много месяцев назад мы анализировали армянскую дипломатию и отношения между Азербайджаном и Арменией через призму "дилеммы заключенного", которая является одной из игр, предсказывающей модель поведения игроков в сложной ситуации. Анализ получился весьма точным и дал нам возможность предугадать дальнейшее поведение Армении. Однако, предыдущая работа не рассматривала сценарий, при котором возможно конструктивное сотрудничество между Баку и Ереваном. Учитывая обмен военнослужащими, есть вероятность, что этот тренд продолжится и его необходимо рассмотреть более детально. Также важно понять, почему Армения изменила свою стратегию.

В качестве объяснения дилемма заключенного представляет собой игру, в которой две стороны, разделенные и не способные общаться, должны выбирать между "сотрудничеством" друг с другом или "предательством" другой стороны.

Когда только одна сторона придерживается отказа от сотрудничества, она получает максимально возможный выигрыш, а другая сторона несет максимальные убытки. Если обе стороны решат "предать", они получат меньшее, но одинаковое наказание. В то же время наивысшая награда для каждой стороны возникает, когда обе стороны выбирают сотрудничество, несмотря на то, что обе стороны несут небольшие потери.

В упрощенной моделе при разовой игре оптимальной стратегией игры является предательство, поскольку в этой ситуации предающая сторона всегда "выигрывает" или получает ничейный результат.

Однако, когда "игра" разыгрывается несколько раз, стороны могут наказать противоположную сторону за отказ от сотрудничества.

Применив эту модель в предыдущем анализе, мы увидели, что попытки эскалационной политики Армении неизбежно должны были привести к ухудшению ее положения, что и произошло в итоге. В первую очередь, это произошло из-за слабой позиции, баланса сил между Баку и Ереваном, который был не в пользу Армении, и постоянного стремления "наказать" Азербайджан.

Но договоренность об обмене пленными символизирует то, что стороны выбрали путь "сотрудничества", а не предательства. И это весьма интересно.

Баку и Ереван начали играть в одинаковую игру?

Если рассматривать теорию вероятности как науку, которая поможет выбрать и предсказать стратегию поведения, то необходимо отметить, что существуют два типа игр - конечные и бесконечные. Отчасти, три десятилетия проблем между Баку и Ереваном можно объяснить тем, что две страны играли в разные игры. Баку пытался найти решение проблемы, в то время как Армения пыталась затянуть процесс, изменить повестку и использовала различные эскалационные тактики. Этот подход Армении показывает, что все эти годы Ереван играл в "бесконечную" игру, в то время как Азербайджан искал возможность поставить точку под конфликтной историей. Другими словами, Баку и Ереван не могли найти выход из ситуации, так как "игра", которую вели стороны, была разной.

И в этом контексте обмен военными является моментом, который указывает на два важных изменения. Во-первых, Армения в первый раз за очень долгий срок пошла на "сотрудничество", что указывает на возможную смену стратегии. Если вспомнить описание модели "дилеммы заключенного", то такой подход гарантирует сторонам максимально возможный выигрыш в игре. Предыдущий путь "предательства", избранный Арменией, вынуждал Азербайджан также идти по этому пути, так как это позволяло минимизировать потери для Баку. Таким образом, стороны попали в замкнутый круг, который не позволял искать выход из ситуации. Обмен военными создает условия для дальнейшего сотрудничества, которое, в идеале, должно стать доминирующей стратегией для установления мира между странами.

Обмен военнослужащими выводит стороны к ситуации, в которой потери минимальны и более вероятно добиться взаимоприемлемого соглашения. Но почему Армения изменила стратегию поведения? Есть несколько причин, которые могут объяснить перемену подхода Еревана.

Во-первых, каждое "предательство" переговорного процесса повышает стоимость последующего предательства. Если в самом начале, после окончания Первой войны в Карабахе, Армения могла без особых проблем "предавать" переговорный процесс в силу своей более выгодной позиции, то со временем баланс сил начал смещаться в сторону Азербайджана. Это создавало определенные эскалационные риски, как для Азербайджана, так и для Армении. Наивысшей точкой "предательства" стали заявления экс-министра обороны Тонояна о "новой войне за новые земли" и заявления премьер-министра Пашиняна о том, что Карабах является армянской территорией. В результате этого "предательства" переговорного процесса Армения заплатила большую цену. Дальнейшие уловки также увеличивали риски повторной эскалации, а события, которые произошли в сентябре, стали второй высшей точкой, в которой Армении пришлось заплатить за "предательство".

Таким образом, после каждого "предательства" Армения несла потери, а позиции Азербайджана укреплялись. Не помогало Армении и то, что изначально позиция Еревана шла против международного права. Это означало, что изменения ситуации на Южном Кавказе принимались международным сообществом. Таким образом, трансформации на Южном Кавказе можно было охарактеризовать как "игру с нулевым исходом", где потери одной стороны являются выигрышем другой. Учитывая слабую руку Еревана в этой партии, возникает вопрос о рациональности такого подхода.

Смена стратегии позволяет Армении перевести переговорный процесс в ситуацию, где страна может минимизировать свои дальнейшие потери, так как дальнейшее "предальство" еще больше усложнит позицию Армении. Таким образом, смена стратегии со стороны Еревана продиктована принятием изменений в балансе сил между Азербайджаном и Арменией, а также нежеланием Еревана идти на новые потери.

Вторым подтверждением изменения стратегии Армении является утверждение регламента работы комиссии по делимитации. Это развитие указывает на то, что Армения и Азербайджан пытаются укрепить динамику сотрудничества.

Если продолжится аналогичная тенденция, то можно будет говорить о том, что стороны смогут выйти к подписанию мирного договора, так как стратегия "сотрудничества" подразумевает поиск взаимоприемлемых договоренностей. И это действительно возможно, так как главное препятствие для мира между Баку и Ереваном устранено. Если провести исторический анализ переговорного процесса, можно увидеть, что главной проблемой для достижения мира было присутствие сепаратистского режима. Сегодня это препятствие стало историей и динамика между Азербайджаном и Арменией указывает на то, что стороны движутся в направлении сотрудничества, которое может завершиться подписанием договора.