Азербайджан-Армения: маневрирование по посредническому лабиринту к урегулированию

Завершающие этапы жизненного цикла СССР запустили цепочку событий, приведших к территориальным спорам в различных частях Союза. К сожалению, Азербайджан и Армения стали участниками длительной смертельной войны, унесшей жизни с обеих сторон. Поскольку стороны продолжали борьбу за Карабах, международно признанную территорию Азербайджана, ни Баку, ни Ереван не смогли завершить войну ни военным, ни дипломатическим путем. Однако, главное препятствие на пути к миру между странами осталось позади.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье заместителя главного редактора Day.Az Эмина Севдималиева, опубликованной на европейском аналитическом портале Modern Diplomacy. Представляем вашему вниманию текст публикации:

"После распада Советского Союза конфликтующие стороны оказались в сложной экономической и гуманитарной ситуации. В результате было предпринято несколько попыток посредничества, чтобы положить конец конфликту. Одним из наиболее перспективных механизмов стала Минская группа ОБСЕ, которая изначально была создана как международная посредническая инициатива по поиску политического решения карабахского конфликта. Механизм был образован в 1992 году Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), ныне известной как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Усилия Минской группы возглавляли три страны-сопредседателя: Франция, Соединенные Штаты Америки и Россия. Правами постоянного членства пользовались еще несколько стран, в том числе Германия, Беларусь, Турция, Италия, Финляндия, Швеция, Азербайджан и Армения. Однако на деле роль этих государств была крайне ограничена, вплоть до полного отсутствия.

Теоретически, создание команды международных посредников имело важное значение для достижения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Как правило, после длительных боевых действий конфликтующие стороны не могут достичь всеобъемлющего урегулирования, и действительно, Азербайджан и Армения не были в состоянии вести переговоры самостоятельно. Следовательно, создание Минской группы ОБСЕ стало шагом в правильном направлении. Оглядываясь назад, можно сказать, что настал правильный момент для посредничества, поскольку обе стороны вели военные действия в течение значительного времени. Кроме того, продолжающиеся боевые действия сказались на обеих странах. Тот факт, что Минская группа действовала под эгидой ОБСЕ, придал ей высокий уровень доверия, необходимый для решения задачи разгадки загадки.

Лучший способ проанализировать дипломатические усилия Минской группы ОБСЕ - разделить ее деятельность на три этапа: ранний этап (до 2000 г.), средний этап (2000-2010 гг.) и поздний этап (2010-2020 гг.).

Первые попытки Группы были направлены на сдерживание возможности новой эскалации в регионе и поиск политического урегулирования конфликта. В конце 90-х годов были выдвинуты три отдельных предложения. Первый проект соглашения был представлен в июле 1997 года. Оно было названо "всеобъемлющим соглашением" и было направлено на достижение двух ключевых целей: прекращение вооруженных боевых действий и поиск политического решения для определения статуса региона. Армения отвергла это предложение из-за отсутствия консенсуса между президентом Тер-Петросяном и другими представителями политического истеблишмента. В сентябре 1997 года Минская группа ОБСЕ предложила еще одно соглашение, известное как "пошаговое соглашение", которое было вновь отвергнуто Арменией. Эта сделка предусматривала постепенный вывод сил и последовательность других шагов с возможным развертыванием многонациональных миротворческих сил ОБСЕ.

Финальное предложение поступило в ноябре 1998 года и заключалось в формировании общегосударственного подхода к будущему Карабаха. Реализация такого подхода дала бы Карабаху некоторые аспекты суверенитета, включая влияние на внешнюю политику Азербайджана, собственные границы, полицию и силы безопасности, национальный гимн, конституцию и другие символы. Такое соглашение не могло быть реализовано на практике, поскольку это означало бы, что Азербайджану пришлось бы отказаться от своего суверенитета над регионом и поставить под угрозу свою безопасность на постоянной основе. В результате оно было отклонено.

Средний этап посреднических усилий Минской группы совпал с представлением Мадридских принципов на министерской конференции ОБСЕ в Мадриде в 2007 году. В 2009 году во время саммита "Большой восьмерки" в Аквиле президент США Барак Обама, президент России Дмитрий Медведев и президент Франции Николя Саркози опубликовали совместное заявление по карабахскому конфликту, в котором изложили Основные принципы (также известные как модифицированные Мадридские принципы) разрешения конфликта:

Возвращение территорий вокруг Карабаха под контроль Азербайджана;

Временный статус Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления;

Коридор, связывающий Армению с Карабахом;

Будущее определение окончательного правового статуса Карабаха посредством юридически обязательного волеизъявления;

Право всех вынужденных переселенцев и беженцев вернуться в прежние места проживания;

Международные гарантии безопасности, включая операцию по поддержанию мира.

Этот набор критериев проложил путь к системному подходу к урегулированию конфликта. Эти ориентиры подразумевали готовность сторон двигаться в направлении компромисса. Эта точка зрения была подкреплена введением в 2011 году "Казанской формулы", согласно которой Армения должна была вернуть Азербайджану пять оккупированных районов вокруг Карабаха, а затем оставшиеся два. В свою очередь, Азербайджан подпишет соглашения об экономическом, гуманитарном сотрудничестве и ненасилии с Арменией. Кроме того, в этом районе Азербайджана будут размещены миротворцы. В этом контексте важно отметить, что "Казанская формула", в отличие от Основных принципов, ущемила бы интересы Азербайджана, поскольку теперь Баку получил бы сразу только пять регионов. С этой точки зрения "Казанская формула" стала значительным шагом назад в посредничестве с точки зрения Баку.

После 2011 года Минской группе не удалось достичь каких-либо целей. Более того, очевидная неспособность группы добиться результатов запятнала ее репутацию и авторитет. Лучшее описание посреднических усилий Группы дал отставной посол США Ричард Э. Хогланд: "Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где нам обычно выделяли люксы на представительском этаже, что давало нам доступ к отдельной столовой и полному бару без каких-либо дополнительных затрат. Мы всегда искали лучшие рестораны в городах, где оказывались. Мы хорошо жили, пока показывали флаг ОБСЕ и напоминали Баку и Еревану о существовании Минской группы. Но, откровенно говоря, очень и очень мало было достигнуто".

Перед началом Второй Карабахской войны дела пошли еще хуже. Два заявления высокопоставленных чиновников Армении продемонстрировали, что мирные переговоры подошли к концу своего жизненного цикла. Во-первых, бывший министр обороны Армении Давид Тоноян публично объявил о стратегическом подходе "Новая война за новые территории", направленном на то, чтобы "избавить Армению от этого траншейного и постоянного оборонительного состояния, и добавить подразделения, которые могут изменить ситуацию и переместить военные действия на территории противника". Заявление, сделанное в 2019 году, рассматривается как одна из причин Второй карабахской войны в сентябре 2020 года между Азербайджаном и Арменией.

Еще одно заявление, еще больше подорвавшее вероятность достижения соглашения, было сделано премьер-министром Николом Пашиняном, который заявил, что Карабах является территорией Армении.

Если посмотреть на ситуацию через призму заявлений и планов г-на Тонояна, становится понятно, почему у Баку были основания сомневаться в безопасности других своих территорий и жителей. Принцип анархии в международных отношениях, т.е. отсутствие высшей инстанции, способной решать спорные вопросы между государствами, способствовал восприятию угрозы безопасности, что уменьшало шансы найти решение затяжного конфликта. А если рассматривать и комментарий г-на Пашиняна в контексте данной дискуссии, становится ясно, что к 2020 году мирные переговоры были обречены. В итоге, Азербайджан воспользовался правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН.

После завершения войны 2020 года, в США, ЕС и России было проведено несколько раундов переговоров. Эти дискуссии не привели к каким-либо ощутимым результатам. Провал послевоенных инициатив по миростроительству можно объяснить нерешенной в то время судьбой сепаратистов. Армения пыталась обеспечить особые привилегии для региона, на что был не согласен Азербайджан.

Анализ более ранних посреднических попыток между Баку и Ереваном, как до, так и после Второй карабахской войны, показывает, что наличие сепаратистского образования и противоположные взгляды на его будущее были ключевыми проблемами, мешавшими сторонам завершить затяжной конфликт. Необходимо осознавать, что с точки зрения Еревана, присутствие сепаратистского режима на территории Азербайджана было способом получить преимущество перед Баку. Между тем в Баку рассматривали наличие такого режима как логичную угрозу безопасности. Таким образом, Азербайджан выступал против присутствия сепаратистских сил на своей территории, а Армения получала выгоду от прямого контроля над сепаратистами. Такая динамика привела к "игре с нулевым исходом" между двумя государствами Южного Кавказа, что усложнило устранения напряжения между сторонами. Таким образом, пока сепаратистский режим продолжал существовать, у Баку и Еревана были очень малые шансы достичь всеобъемлющего соглашения по нормализации отношений. Это особенно очевидно из анализа посреднических усилий, возглавляемых Минской группой ОБСЕ. Несмотря на свое сегодняшнее забвение, Группа сохраняла монополию на посредничество в карабахском конфликте в течение значительного периода времени. Все предложения провалились, потому что Баку и Ереван не смогли синхронизировать свои взгляды на будущее Карабаха.

Однако теперь появился проблеск надежды для Азербайджана и Армении. После событий сентября 2023 года сепаратистский режим, действовавший на международно признанной территории Азербайджана, прекратил свое существование. Таким образом, основные причины, мешающие Баку и Еревану прийти к соглашению о нормализации отношений, стали историей.

Ликвидация сепаратистского образования на территории Азербайджана позволит сторонам найти взаимовыгодное решение и подписать мирный документ. С точки зрения посредничества, это событие является наиболее значительной трансформацией, произошедшей в конфликте. В нынешнем положении дел соотношение риска и прибыли сместилось в сторону поиска решения, поскольку продолжение военных действий несет в себе больше рисков, чем потенциальных выгод.

Мирный договор - лучший способ гарантировать безопасность

В конце концов, Армения больше беспокоится о своей безопасности. Анализ динамики баланса сил между Баку и Ереваном рисует мрачную картину для Армении. Население Армении составляет примерно 3 миллиона человек, а население Азербайджана превышает 10 миллионов жителей. Валовой внутренний продукт Азербайджана превышает ВВП Армении более чем в три раза. Наконец, у Баку более прочные отношения с другими государствами.

Между тем, до недавнего времени безопасность Армении сильно зависела от России, а Москва была единственным дипломатическим партнером Еревана. Учитывая радикальное изменение политики Армении и ее последующие попытки наладить связи с другими государствами, неясно, сможет ли Ереван достичь своих внешнеполитических целей в короткие сроки. Более того, на данный момент есть серьезные основания полагать, что Армения может стать метафорическим полем битвы за доминирование между Западом, Россией и Ираном. Таким образом, неразрешенный конфликт с Азербайджаном еще больше поставит под сомнение позиции Армении и усилит озабоченность безопасностью Еревана.

Наконец, в контексте возможного мирного соглашения с Азербайджаном Еревану будет экономически выгодно сближение с Баку. Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет для Армении возможности присоединиться к ряду международных проектов, в том числе к "Среднему коридору", который еще больше укрепит безопасность Армении через механизм взаимозависимости.

Подписание мирного соглашения является решением проблемы безопасности, от которой страдает Южный Кавказ. В противном случае конфликтная динамика между Баку и Ереваном может проявиться вновь. Альтернативы формальному мирному соглашению между Баку и Ереваном в принципе нет. Ведь именно так должен заканчиваться любой конфликт", - говорится в статье Modern Diplomacy.