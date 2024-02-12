Во Франции задержан нацист, воевавший в Карабахе на стороне Армении

Французские блюстители порядка арестовали нациста, который воевал в Карабахе на стороне Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, лидер крайне правой группировки Zouaves Paris (ZVP) Марк де Каккере-Вальменир был арестован вместе с другими 38 членами группировки.

Он единственный человек, чье содержание под стражей в полиции было продлено в это воскресенье вечером.

Отметим, что в 2020 году ультраправый радикал в социальной сети опубликовал фотографию в маске и с оружием. На его бюсте были две нашивки: армянский флаг и череп, используемый некоторыми подразделениями СС. Он также заявил о своем желании создать "бригаду иностранных волонтеров" в сотрудничестве с "местными властями", целью которой стало бы ведение войны против Азербайджана.

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