https://news.day.az/politics/1636764.html Президент Клаус Йоханнис пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Румынию
Президент Клаус Йоханнис пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Румынию
Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
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