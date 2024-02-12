Президент Клаус Йоханнис пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Румынию

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

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