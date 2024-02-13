https://news.day.az/politics/1636825.html ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре