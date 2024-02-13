ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии

12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

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