Реакция МИД на заявление посла РФ о будущем миротворцев в Карабахе

Как известно, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному Президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и Президентом Российской Федерации, срок пребывания российского миротворческого контингента в Азербайджане завершается в 2025 году.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ касательно интервью посла РФ в Азербайджане Михаила Евдокимова, опубликованном в газете "Известия".

Он отметил, что после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе в прошлом году, возникла необходимость в проведении регулярных встреч и обсуждений касательно повседневной деятельности миротворческого контингента, их различных потребностей.

"Наряду с этим, учитывая, что Вооруженные силы Армении в течение последних трех лет осуществляли широкомасштабную деятельность по минированию на наших землях, где находятся миротворцы, а также проблему неразорвавшихся боеприпасов на территории, существует необходимость проведения консультаций по осуществлению совместных усилий по устранению этих угроз", - подчеркнул он.

Отметим, что Михаил Евдокимов ранее сказал, что с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по миротворческому контингенту.

Он напомнил, что срок пребывания российских миротворцев в Карабахе истекает в 2025 году.

Евдокимов указал, что после восстановления Баку контроля над всей территорией региона роль миротворческого контингента изменилась.

По его словам, после завершения локальных антитеррористических мер в Карабахе в сентябре 2023 года российские миротворцы совместно с азербайджанскими силами осуществляют патрулирование территории, охрану зданий и культурных сооружений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!