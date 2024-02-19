Автор: Байрам Эльшадов

Известная своими националистическими взглядами армянская пропагандистка Маргарита Симоньян выдвинула удивительное по своей глупости предложение. Выступая в эфире одного из российских телеканалов, она призвала выдавать российское гражданство по "этническому признаку". В частности, она отметила, что таким способом необходимо воспользоваться, чтобы выдавать гражданство этническим русским, которые живут в других странах.

Это, конечно же, очень опасный и глупый подход. Ведь если оценивать, достоин ли человек гражданства по этническому принципу, тогда возникает вопрос о том, достойна ли армянка Симоньян быть гражданкой России. И почему она выступает с националистическими идеями, будучи этнической армянкой?

Кстати, Симоньян самой пора определиться со своей этнической принадлежностью и понять, кем она является. В разные времена она называла себя и армянкой, и русской. Все в зависимости от того, какой подход выгоден в каждый момент. Говоря по правде, это и есть одна из причин, по которой приспособленка Симоньян является персоной, ненавистной во всех странах, включая и Россию, и Армению.

При этом необходимо отметить, что неприкрытый национализм армянской пропагандистки наносит серьезный вред как интересам России, так и интересам тех самых этнически русских людей, о которых, якобы, беспокоится Симоньян. Ведь своими непродуманными призывами Симоньян помогает врагам России, которые пытаются представить страну в отрицательном свете.

Второй момент, который также важно отметить, связан с тем, что глупая инициатива Симоньян может серьезно навредить людям, которым она пытается выдать гражданство. Ведь во многих странах запрещено двойное гражданство, а то, что хочет сделать Симоньян, может привести к серьезным обвинениям для этнических русских. И как тогда она будет защищать интересы этих людей?

Неприкрытый национализм Симоньян и людей, подобных ей, является одной из причин, которые создают конфликтные ситуации внутри общества и между представителями различных этнических групп. Вражда, которую она сеет между людьми, распространяется подобно раковой опухоли и служит лишь одному ее главному интересу - созданию, как сейчас модно говорить, "хайпа" вокруг ее персоны.

Ведь и так понятно, что Симоньян нет совсем никакого дела до России. Как и судьба русских людей ее абсолютно не волнует. А то она не стала бы предлагать взорвать атомную бомбу над Сибирью.