Сахиба Гафарова обсудила межпарламентские связи с председателем Совета представителей Бахрейна

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 21 февраля встретилась с председателем Совета представителей Королевства Бахрейн Ахмедом бен Сальманом аль-Мусаламом.

Как сообщили Day.Az в парламенте, Сахиба Гафарова отметила, что общие религиозно-культурные ценности народов вносят позитивный вклад в развитие отношений между двумя странами, и Азербайджан и Бахрейн успешно сотрудничают в ряде областей.

Выразив уверенность в успешном проведении в Баку 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, председатель Совета представителей Бахрейна подчеркнул, что эта организация является хорошей платформой для совместного сотрудничества.

Передав главе азербайджанского государства свои поздравления с уверенной победой на президентских выборах, Ахмед бен Сальман аль-Мусалам выразил заинтересованность своей страны в дальнейшем расширении связей с Азербайджаном во всех сферах.

На встрече было отмечено, что между Азербайджаном и Бахрейном налажены позитивные связи сотрудничества в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. Отметив успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, председатель Совета представителей подчеркнул, что это председательство сыграло важную роль в развитии организации.

Сахиба Гафарова отметила, что создание Парламентской сети Движения неприсоединения по инициативе Президента Азербайджана является еще одним вкладом страны в глобальное сотрудничество. Доведя до внимания, что Парламентская сеть становится важной платформой для продвижения межпарламентского сотрудничества, спикер Милли Меджлиса выразила удовлетворение активным представительством Бахрейна в организации.

На встрече состоялся обмен мнениями по межпарламентским связям двух стран. Было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего углубления связей, а также рассмотрены перспективы сотрудничества между парламентскими комитетами.