Азербайджан принял председательство в Азиатской парламентской ассамблее

Председательство в Азиатской парламентской ассамблее на два года перешло к Азербайджану.

Как сообщает в четверг Day.Az, председательство перешло к Азербайджану на XIV пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.

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