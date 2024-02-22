https://news.day.az/politics/1639341.html Азербайджан принял председательство в Азиатской парламентской ассамблее
Азербайджан принял председательство в Азиатской парламентской ассамблее
Председательство в Азиатской парламентской ассамблее на два года перешло к Азербайджану.
Как сообщает в четверг Day.Az, председательство перешло к Азербайджану на XIV пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) в Баку.
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