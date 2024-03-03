Пропаганда в пользу Рубена Варданяна превратилась в комический троллинг

В соцсетях прошел забавный флешмоб в поддержку Рубена Варданяна. Эти видео были до колик смешны. Какие-то экзальтированные дамочки, проживающие в странах Центральной Азии (?!), читали оды армянскому преступнику. Зачем? Почему? Кто они?

И пока пользователи пабликов искали ответы на эти вопросы, появился еще один ролик, который по комичности переплюнул предыдущие "звенья" флешмоба. Но по уровню глупости и напыщенности пребывающая одновременно в романтическом и "божественном" экстазе дама в розовом перешла все границы. И возникли кое-какие сомнения. Что за фарс? Как такое может быть? То, что сказанное идет от сердца и от почек - исключено. Есть два варианта: либо даме в розовом за эту комедию было очень хорошо заплачено, либо кто-то остроумный троллит армянского преступника, записывая такие ролики. Последнее вполне возможно.

В любом случае, семейке Варданянов стоит обратить внимание на эффективность глупой пропаганды в поддержку папаши, на которую идут, уверены, немалые деньги. Она нулевая.