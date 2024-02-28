Назначен новый прокурор Губадлинского района

Назначен новый прокурор Губадлинского района.

Как сообщает в среду Day.Az, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Согласно приказу, прокурором Губадлинского района назначен Эмиль Керимов.

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