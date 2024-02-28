https://news.day.az/politics/1640962.html Назначен новый прокурор Губадлинского района
Назначен новый прокурор Губадлинского района
Назначен новый прокурор Губадлинского района.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Согласно приказу, прокурором Губадлинского района назначен Эмиль Керимов.
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