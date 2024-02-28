Бербок считает возможным мир между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает возможным установление мира между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.

Она подчеркнула, что ФРГ намерена продолжать поддерживать обе стороны в их усилиях по урегулированию конфликта.

"Мы убеждены, что сейчас у Армении и Азербайджана есть шанс достичь долгожданного мира после долгих лет конфликта", - отметила Бербок во время встречи с министрами иностранных дел обеих стран в Берлине. Переговоры проходили в загородной резиденции МИД ФРГ.

Бербок подчеркнула, что обе стороны предпринимают смелые шаги в направлении примирения, оставляя позади прошлое, омраченное страданиями и гибелью многих людей. Она также отметила, что для продвижения вперед необходима решимость.