Появился исторический шанс для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сегодня, наряду с другими вопросами, я поделился информацией о послеконфликтной ситуации с Арменией, восстановительных и строительно-монтажных работах, возвращении вынужденных переселенцев и разминировании.

После восстановления территориальной целостности нашей страны появился исторический шанс на достижение мира с Арменией, и Азербайджан принимает все необходимые для этого меры. Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам", - добавил министр.

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