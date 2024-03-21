Запад руками Армении разжигает новый конфликт на Южном Кавказе

Автор: Байрам Эльшадов

Сегодня ряд СМИ сообщил, что в начале апреля в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча между армянским премьер-министром Николом Пашиняном, госсекретарем США Энтони Блиненом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В сообщениях СМИ отмечалось, что целью встречи является обсуждение путей "трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении". Несмотря на весьма сдержанные формулировки, суть ожидаемой встречи можно свести к тому, что Запад создаст на Южном Кавказе новый конфликт с помощью Армении.

Однако, в некоторых изданиях и телеграм-каналах также распространились инсайды, согласно которым, на встрече будет обсуждаться предоставление Армении гарантий безопасности, схожих с гарантиями, предоставленными Украине Великобританией. Несмотря на то, что официального подтверждения данной информации нет, возможность развития событий таким образом заставляет задуматься о далеко идущих последствиях и возможных геополитических сдвигах.

Начнем с того, что предоставление таких гарантий станет показательным жестом, направленным против России. Несмотря на то, что Ереван пытается отдалиться от Москвы, своего традиционного союзника, в угоду Западу, по многим пунктам Армения продолжает зависеть от России. В частности, речь идет о тотальной зависимости в сфере энергетики, как и о том, что около 40% армянского экспорта идет в Россию. И это не учитывая, что в Гюмри находится российская военная база. И если верить сообщениям и инсайдам, то следующим после встречи шагом армянских властей должно стать выдворение российской базы из страны и полный выход из ОДКБ. А создавшийся вакуум заполнят американские и европейские военные.

И при таких исходных данных армянский премьер решает сблизиться с Западом, что однозначно не будет оценено по достоинству в России. Весьма вероятно, что Москва примет это как удар по репутации, что вынудит Кремль принять ответные меры. И такой прогноз не является мнением, о нем весьма открыто говорят и на Западе. Совсем не давно американский Институт Изучения Войны (ISW) подготовил доклад, в котором отмечал, что Россия готовит жесткий ответ Армении.

Но, в целом, можно отметить, что цель ЕС ясна. ЕС использует либеральную политическую повестку для продвижения своих идей и ценностей в надежде на то, что это приведет к формированию политики Армении, которая будет соответствовать интересам европейского блока. Это весьма наивный подход со стороны Брюсселя, так как он не учитывает баланс сил и интересы других крупных региональных игроков. Укрепление западного влияния в Армении будет проходить параллельно с усилением балансирующих действий прочих крупных стран региона. А помимо России есть еще одна страна, которая будет весьма недовольна подходом Еревана.

Для Армении сценарий станет еще хуже, если рассматривать потенциальную реакцию Ирана. Мы не раскроем большого секрета, если скажем, что Иран очень долгое время находится в сложных отношениях с Западными странами. Именно по этой причине для Ирана распространение влияния западных стран на соседнюю Армению является очень серьезной угрозой. Ведь американские и европейские военные будут совсем рядом, что увеличит риск конфронтационной ситуации.

Тегеран видит в интересах Вашингтона и Брюсселя экзистенциональную угрозу и по этой причине не может безревностно реагировать на заигрывания Армении с Западом. Иран серьезно обеспокоен перспективой сотрудничества Еревана и Вашингтона, так как в случае реализации такого сценария Тегеран получит мощный антииранский центр прямо у своих границ.

Что подводит нас к мысли о том, что своими действиями Армения создает взрывоопасную ситуацию у себя в стране. Во-первых, Еревану придется учитывать интересы большего количества государств, которые не сходятся по многим пунктам. Во-вторых, увеличивая количество присутствующих в регионе государств, Армения уменьшает предсказуемость ситуации, что является самой большой ошибкой, которую только можно допустить.

Также в Ереване должны осознать, что приглашая в регион США и Евросоюз, Армения создает необходимые условия для того, чтобы близлежащие крупные региональные игроки объединяли свои усилия в борьбе с западными партнерами Армении.

Отдельно необходимо коснуться того, что встреча между Пашиняном, Блинкеном и фон дер Ляйен может оказать весьма негативное влияние и на урегулирование отношений между Баку и Ереваном. В первую очередь из-за того, что целью западных стран необязательно является помощь в установлении мира, а распространение своего влияния. В таком случае, мир между Азербайджаном и Арменией сделает их присутствие менее необходимым, что саботирует цели Запада. В итоге получается, что Армения, желающая обеспечить свою безопасность, не сможет установить мир с Азербайджаном.

Что приведет к тому, что с приходом западных сил Армения будет чувствовать себя в меньшей безопасности. Ведь мир с Баку станет более труднодостижимым. А прибавление к уравнению региональной безопасности интересов западных стран и столкновение их с позицией России и Ирана означает, что Армения станет полигоном для битвы интересов крупных держав. И в этой битве у Еревана нет необходимых рычагов для того, чтобы влиять на ситуацию для получения желаемого результата.

Получается, что Армения попадает в капкан - Еревану придется столкнуться с жесткой реакцией региональных государств или провалить внешнеполитический разворот. Оба сценария для Армении очень плохие, так как в любом случае придется отказаться от каких-то интересов. Но и в обоих случаях Армения станет участником регионального противостояния, которое будет начато благодаря политической недальновидности армянского политического истеблишмента.