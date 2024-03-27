Завертелся Соловьев, как уж на сковородке

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как проармянский пропагандист Владимир Соловьев завертелся как уж на сковородке.

Day.Az представляет публикацию:

Полюбуйтесь на этого подонка. Еще пару дней назад Соловьев, захлебываясь слюной, орал про азербайджанцев - по старой своей мудацкой привычке, спутав таджикскую фамилию одного из напавших на "Крокус" с азербайджанской.



Сейчас вот неуклюже, извиваясь, как уж на сковороде, оправдывается.



Удивительной бессовестности и двуличия человек. Если когда-нибудь о нем и его выходках снимут фильм, то название к нему подобрать будет очень легко - достаточно будет немного обыграть почти любой из фильмов Квентина Тарантино. "Бешеный пес", "Бесславный ублюдок", "Омерзительная шестерка" - выбирайте на вкус.



