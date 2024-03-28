В СГБ служат 7 сотрудников, удостоенных звания «Герой Отечественной войны»

Предметом гордости является то, что сегодня в Службе государственной безопасности служат 7 сотрудников, удостоенных звания "Герой Отечественной войны".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

"Личный состав Службы государственной безопасности, как и других военных структур, тесно сплотившийся вокруг Верховного главнокомандующего, с большой верой и решимостью внес свой вклад в достижение победы в 44-дневной Отечественной войне и проведение локальных антитеррористических мероприятий", - сказал он.

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