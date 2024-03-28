Франция хочет спровоцировать Армению на новую войну

Франция и некоторые другие западные страны, неспособные переварить новые реалии в регионе после Второй Карабахской войны, на этот раз выбрали иную тактику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев в ходе своего выступления на состоявшемся сегодня торжественном мероприятии по случаю 105-летия создания органов безопасности Азербайджана.

"Создание в настоящий момент официальным Парижем новой военной миссии в Армении явно указывает на намерение спровоцировать Армению на новую войну", - отметил он.

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