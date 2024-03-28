ЕС оправдывается перед встречей с армянской стороной в Брюсселе

Источник: Агентство международной информации Trend

Перед встречей Евросоюз-США-Армения, которая пройдет 5 апреля в Брюсселе, ЕС заранее начал оправдываться, утверждая, что данное мероприятие носит исключительно экономический характер.

Так, пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано заявляет, что якобы "существует недопонимание" относительно того, о чем идет речь на встрече, которая созвана в Брюсселе.

"Неправда, что встреча будет сосредоточена на "гарантиях безопасности". Там не будут рассматриваться вопросы, выходящие за рамки двусторонней повестки дня ЕС-США-Армения",- сказал он, уточнив, что ни текущий процесс нормализации или мирные переговоры, ни отношения между Арменией и Азербайджаном не являются темой встречи.

"Основное внимание будет уделено экономической устойчивости Армении и нашему двустороннему сотрудничеству с этой страной. Встреча на высоком уровне, которую Европейский Союз организует с США и Арменией, имеет строго двусторонний фокус на нашем сотрудничестве с Арменией. Об этом было объявлено еще на полях саммита Европейского политического сообщества в октябре прошлого года. ЕС и США разделяют приверженность поддержке стабильного, мирного, безопасного и процветающего будущего для Армении и региона",- отметил Стано.

По его словам, встреча является демонстрацией этой приверженности и отражает продолжающееся трансатлантическое (то есть: ЕС + США) сотрудничество по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Это предоставит возможность обсудить наше углубляющееся сотрудничество с Арменией для повышения ее экономической устойчивости на основе двустороннего Всеобъемлющего и расширенного партнерства между ЕС и Арменией и в контексте недавно начатой работы над новой программой партнерства ЕС-Армения.

Стабильная и более устойчивая Армения означает более стабильный Южный Кавказ. Наши усилия не направлены против кого-либо, а отвечают интересам всего региона и его стабильности",- заключил он.

Каким же доброжелательным кажется

ЕС на фоне этих оправданий для тех, кто не осведомлен о том, что происходит на деле. А на деле идет процесс военизации миссии ЕС в Армении, поставляются вооружения этой стране, что никак не может внести вклад в мирный процесс.

Сколько бы не пыталась ЕС скрывать истинные цели встречи в Брюсселе, очевидно, что фактически это приведет к напряженности в регионе.

Армения стала инструментом реализации геополитических планов Запада в регионе и уже давно с большим энтузиазмом присоединилась к этому процессу. В этом контексте стоит отметить, что гражданская миссия Европейского союза, расположившаяся в Армении, на самом деле должна была быть краткосрочной. Их деятельность ограничивалась всего двумя месяцами. Со временем количество участников этой миссии увеличилось. Здесь уже работают более 200 человек. По некоторым данным, это бывшие сотрудники спецслужб, военные. Постепенно начинается процесс военизации этой миссии.

В связи с этим, не исключается, что на встрече 5 апреля в Брюсселе между главой комиссии Европейского союза, госсекретарем США и премьер-министром Армении будет обсуждаться военизация этой миссии, а также план оказания поддержки Армении (а именно - гарантии обороны и безопасности).

Здесь Армения используется только как подручное средство. В то же время они хотят превратить интегрированный регион с очень широкими возможностями сотрудничества в бочку с порохом. Передача Западом Армении оружия под видом безопасности, прибытие в Ереван различных инструкторов, лиц для совершенствования Вооруженных сил Армении ставит под угрозу безопасность региона.