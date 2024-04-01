Некоторые сторонние силы всячески стараются тормозить мирный процесс между Баку и Ереваном - Мабуд Магеррамов в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стал народный артист Азербайджана Мабуд Магеррамов.
Он отметил, что некоторые сторонние силы всячески стараются тормозить мирный процесс между Баку и Ереваном.
"Азербайджан и Армения должны договориться без посредников. Мы сами должны найти пути для того, чтобы войти в контакт. Но есть очень много сторонних сил, которые исходя из своих личных интересов и амбиций всячески стараются тормозить этот процесс и изменять его направление", - добавил Магеррамов.
Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи:
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