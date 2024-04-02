https://news.day.az/politics/1648796.html Армянская провокация на границе
Армянская провокация на границе
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"1 апреля, начиная с 22:00 до 22:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Дэвэли и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - сказали в ведомстве.
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