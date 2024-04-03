Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева

3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо почтил память общенационального лидера азербайджанской народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Дени Сассу-Нгессо также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!