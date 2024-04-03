https://news.day.az/politics/1649338.html Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Республики Конго почтил память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
3 апреля находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо почтил память общенационального лидера азербайджанской народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Дени Сассу-Нгессо также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.
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