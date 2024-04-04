Установленные Арменией мины мешают поиску и раскопкам на местах захоронений

С целью прояснения дальнейшей судьбы граждан Азербайджана, пропавших без вести в результате военной агрессии Армении, Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан совместно с соответствующими государственными структурами, в том числе с ANAMA (Агентство Азербайджанской Республики по разминированию), продолжаются поисковые, раскопочные и эксгумационные работы на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что наравне с тем, что минирование Арменией территорий, установка мин-ловушек, в том числе чрезмерное загрязнение их неразорвавшимися боеприпасами в период оккупации и даже в постконфликтный период, замедляет проводимые в регионе реставрационные и восстановительные работы, процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли, это также создает серьезные препятствия для проведения поисковых, раскопочных и эксгумационных работ на местах захоронений, предположительно принадлежащих пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны азербайджанским гражданам.

"Во многих случаях требуется длительное время, чтобы разминировать территории для работы бригады специалистов на известных государственной комиссии местах предполагаемых захоронений, принадлежащих пропавшим без вести лицам. Это обстоятельство, повлекшее за собой увеличение страданий и снижение надежд наших граждан, более тридцати лет скорбящих по своим пропавшим без вести родным, является ярким примером неуважения Армении к международному гуманитарному праву.

Государственная комиссия решительно осуждает минный террор Армении, повлекший гибель и ранения гражданского населения и препятствующий выяснению дальнейшей судьбы наших пропавших без вести граждан", - говорится в сообщении комиссии.