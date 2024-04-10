Армянская оппозиция требует референдума для проведения делимитации границы с Азербайджаном, передает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Власти Армении сами не знают, когда начнутся работы по демаркации границы и какие карты будут приняты в качестве правовой основы для этого. Это стало ясно по итогам вчерашнего закрытого обсуждения в парламенте в присутствии главы МИД Армении Арарата Мирзояна и вице-премьера Мгера Григоряна. Причем первый отчаянно защищал тезисы Пашиняна, а вот второй был более конструктивен, выразив готовность участвовать в следующих обсуждениях по теме", - пишет армянское издание "Жоговурд".

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Армении по инициативе фракций оппозиционных партий обсудило вопрос о делимитации и демаркации границ с Азербайджаном 9 апреля.

Обсуждение этого вопроса прошло в закрытом режиме. Экс-министр обороны Армении, глава оппозиционной парламентской фракции "Айастан" Сейран Оганян и еще девять депутатов парламента Армении не были допущены к заседанию.

Также напомним, что 7 марта на условной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось седьмое заседание Государственной комиссии по делимитации Государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации Государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

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