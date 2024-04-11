Даже Пашинян отвернулся от Минской Группы ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обрушился с критикой на Минскую Группу ОБСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, во время своего выступления в парламенте глава армянского правительства отметил недостатки в структуре

"Нам все время говорят о процессах, которые происходили в рамках Минской Группы ОБСЕ. Нас и за это критикуют, но никто не замечает, что мало того, что сопредседатели МГ ОБСЕ были в конфликте друг с другом с 2014 года, так с 22-го года они воюют друг с другом. Вы не замечали этого? Я вам сообщаю новость?", - отметил армянский премьер.

Это первый случай публичной критики Минской Группы ОБСЕ со стороны Армении и главы правительства. Учитывая то, что раньше в Ереване всеми силами пытались оправдать и продлить "работу" МГ ОБСЕ, можно сделать вывод о том, что и Армения ставит крест на этой структуре.

Таким образом, официальный конец вышеупомянутого механизма не за горами.

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