Макрон нагло врал, пытаясь дистанцироваться от теракта в "Крокусе"

Во взорвавшем мировое сообщество телеграм-посте заместителя Председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева в привязке к кровавому теракту в "Крокус Сити Холле", унесшем свыше 140 человек, Президент Франции Эмманюэль Макрон упомянут не как непосредственный его организатор или заказчик, а как пособник. Справедливо говорить также о том, что месье Макрон и в целом руководство Франции, как и руководство целого ряда стран т.н. "коллективного Запада" является спонсором террористов.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По его словам, сразу после кровавой бойни в "Крокусе" месье Макрон пытался публично дистанцироваться от теракта. Однако в который уже раз нагло врал.

"Также стало известно о договоренности между Эмманюэлем Макроном и Николом Пашиняном о развертывании на территории Армении тренировочных баз, где по программам коммандос будут "натаскивать" желающих получить французский паспорт и имеющих криминальное прошлое нелегалов из стран Африки и Ближнего востока. В дальнейшем эти группы будут прорываться на территорию России и Беларуси для совершения диверсий. Есть ли гарантии того, что определенная часть этих в буквальном смысле головорезов не останется в Армении и не будет использована для совершения диверсий в отношении соседнего Азербайджана?", - задаётся вопросом наш собеседник.

Российский эксперт сравнил макроновскую Францию с шакалами.

"Мы также помним, что весной-летом 2022 года месье Макрон пытался изображать голубя мира и трезвонил на каждом углу о стремлении усадить Москву и Киев за стол переговоров. - Безбожно врал!

В реальности же рассчитывал использовать мнимое миротворчество для укрепления своих личных и французских в целом позиций в Евросоюзе. Отчасти ему это удалось, чему немало способствовала "плюшевость" канцлера Германии Олафа Шольца (не в пример "стальной" Ангеле Меркель), при котором Берлин утратил практически все рычаги влияния в Евросоюзе и Брюссель (евробюрократия) перешел под негласное управление Парижа. Однако современная Франция не располагает сопоставимой с Германией экономической мощью (та во многом была обусловлена широким партнерством с Россией)", - отметил он.

Арьков сообщил, что Пятая республика находится в глубокой рецессии, и как следствие, там наблюдается рост безработицы, преступности и протестных настроений.

"Франция не в состоянии стать локомотивом экономики Евросоюза, каковым долгие годы результативно для всех была Германия. Поэтому вместо мирного созидательного проекта Елисейский дворец усердно вовлекает всех в изначально деструктивную военную авантюру, "назначив" врагами Россию, Китай, Турцию и уж совершенно никак не мешавший Франции ни в Евросоюзе, ни в Африке, Азербайджан", - пояснил политолог.

Иными словами, продолжил он, если месье Макрон активно позиционирует себя новым "паханом", а Париж центром принятия ключевых решений всего Европейского сообщества, то и ответ ему держать за все те проблемы и всё то зло, что ассоциируется сейчас с Евросоюзом.

"А ответ держать придется очень серьезный и очень скоро. Готов ли к этому "галльский петух" или все, на что он способен - это хвост распушить, громко кукарекать и публично задираться, а в случае опасности - прятаться под юбкой своей жены-декорации?", - заключил Виталий Арьков

Абдул Керимханов