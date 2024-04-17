Логический конец. Францией управляет обиженная школьница

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что поведение президента Франции Эммануэля Макрона напоминает поведение обиженной школьницы

Day.Az представляет публикацию:

История с отзывом Францией своего посла в Азербайджане интересна только с одного ракурса. Она показывает, как один человек своей глупостью и самовлюбленностью может за несколько лет превратить страну из глобального игрока в непонятно что.

И да, речь о Макроне. Когда-то именем этого упрямого дурака назовут какую-нибудь разновидность нарциссизма. Ну он же действительно психически нездоров!

Париж, отзывая посла, мотивирует это "односторонними действиями Азербайджана, наносящими ущерб двусторонним отношениям". Ну хоть бы придумали что-то более правдоподобное.

Что привело к ухудшению отношений? Не приглашения Пашиняна в Париж, где ваш полунаполеон обнимался с ним везде, где только мог? Или, например, скандальные интервью вашего дурака-президента - они шли на пользу отношениям с Азербайджаном что ли?

А попытки Макрона вклиниться в Брюссельский формат переговоров? Да он их вообще сорвал!

И это - только одни из десятков примеров. А ведь были еще регулярные провокационные заявления разного рода французских чиновников, инцидент с памятником Натаван, который был осквернен вандалами, постоянная односторонняя поддержка Армении Парижем, причем везде, где это только возможно. В общем, долго можно перечислять - и все эти действия и есть односторонние меры, которые нанесли ущерб азербайджано-французским отношениям.

А кто эти действия предпринял? Может, это Азербайджан заставлял Францию так себя вести? Или может это по указанию Баку Макрон уничтожает авторитет своей страны на мировой политической арене? Нет, наш наполеончик все делает сам.

И если уж на то пошло, то от отзыва французского посла для Азербайджана ничего не меняется. Отношения с Парижем находятся на самом дне - и это не Азербайджан довел ситуацию до такого краха. Париж решил отозвать своего посла? Ну, отзывайте. Пострадает ли от этого политика Азербайджана, наши проекты в Европе, отношения с ЕС? Нет, никак не пострадают. Поможет ли это Франции укрепить свое влияние в регионе, установить прочные транзитные маршруты из Центральной Азии (которая им так нужна) в Европу? Тоже нет. Восстановит ли этот жест обиженной девочки подбитый внешнеполитический авторитет Парижа? Снова нет.

Ну, и что это тогда было? Когда президент Франции, претендующий на международное влияние, ведет себя как девятиклассница, остается только самой Франции посочувствовать.

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