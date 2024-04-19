Армяне использовали дешёвый фейк, чтобы столкнуть Иран с Азербайджаном

Автор: Байрам Эльшадов

Армянские пропагандисты снова пытаются прикрыть провал внешней политики своей страны попыткой победить в информационном пространстве. Вот в чем суть, некоторые каналы и СМИ решили вбросить фейк о том, что Азербайджан стал плацдармом для удара по Ирану. Конечно же, это откровенная ложь и манипуляция, но почему армяне решили разогнать этот фейк?

Согласно сумасшедшим идеям армянских пропагандистов, попытка ударить дронами по Тебризу, была совершена с территории Азербайджана. Конечно, никаких подтверждений этим фантазиям армяне не предоставили, ведь их просто нет. Да и глупый это вброс, ведь если задуматься, то эскалация не нужна ни Израилю, ни Ирану. Но тонкости геополитических отношений на Ближнем Востоке - тема слишком сложная для рядового пропагандиста, и по этой причине понятно что основным аргументом являлось "честное армянское слово".

Как и понятно почему армянские писаки так мечтают столкнуть Азербайджан и Иран. Все дело в том, что в последнее время Ереван проводит явно провокационную и враждебную политику по отношению к Тегерану. Последние месяцы для внешней политики Армении прошли под знаком внешнеполитического поворота к Западу. Конечно, западные страны не собираются помогать или что-либо делать в интересах Еревана без собственной выгоды. И в качестве платежа они получат доступ к территории Армении, которая будет использовать для подрывной деятельности, в том числе, против Ирана.

Армения уже превратилась в антииранский центр прямо под носом у Ирана, что, конечно же создает угрозы и риски для Тегерана. Учитывая не самую комфортную позицию Ирана, у которого имеются проблемные отношения с некоторыми странами на Ближнем Востоке, угроза шпионажа, центром которого станет Армения, должна сильно встревожить Иран. Очевидно, что несмотря на отсутствие реакции Тегерана, такое развитие событий рано или поздно столкнет Иран и Армению.

И все это происходит несмотря на то, что еще несколько месяцев назад в Армении говорили об Иране как о самом важном политическом союзнике и даже рассматривали Иран в качестве своего следующего защитника. Но, видимо, в Армении передумали, и сегодня Ереван ведет по отношению к Тегерану деструктивную политику.

И по этой причине армянские пропагандисты сейчас в панике придумывают нарративы, чтобы испортить отношения Азербайджана с Ираном. Назовем это механизмом компенсации внешнеполитических проколов, потому что другого объяснения этому найти очень сложно.

А что мы можем пожелать Армении? Для начала - научиться строить нормальные отношения со своими соседями и не переходить из крайности в крайность. Ведь уже все в регионе увидели, что с Арменией лучше не связываться. В любой момент армянские политики могут продать своих друзей и союзников.

А откровенно глупая дезинформация армян является весьма классическим примером того, как армянские пропагандисты ведут себя в информационном поле. Запустить максимальное количество фейков в надежде, что один из них приживется.