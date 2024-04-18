Бывший ПОП Марукян грезит скандинавскими миротворцами

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян никак не успокоится. Устав давать интервью любому попавшему под руку СМИ, Марукян решил вернуться в соцсети, где разместил невероятно глупую публикацию про скандинавских миротворцев.

"Ждем скандинавский миротворческий контингент в Карабахе", - написал Марукян, рассчитывая на ажиотаж в армянском обществе. Понятное дело, что Марукян болтает всяческую ахинею в расчете на то, чтобы понравиться армянским маргиналам-реваншистам. Чтобы с их помощью в будущем прийти во власть, ибо соскучился бывший ПОП по тёплому местечку.

Проблема для Марукяна в том, что армянскому народу наплевать как на него, так и на прочих бывших отщепенцев. Экономический кризис, безработица - вот главные проблемы армянского общества.

А болтовня Марукяна насчет неких мифических скандинавских миротворцев-викингов, не имеет под собой никакого основания. Никто никому не обещал разместить в Карабахе гостей с далёкого севера, это лишь ложное воображение ПОПа Марукяна. Он ждёт скандинавов, как хорошей погоды у моря, и думает, что его кто-то всерьёз принимает. Какой же недалёкий человек...

Так и остался бывший ПОП дешевым попом Гапоном. Мелким провокатором и дешевым имитатором. Потеря предыдущей должности так ничему и не научила дешёвого провокатора. И будет неудивительно, если Пашинян на этот раз ещё сильнее накажет надоедливого Марукяна за провокационные призывы и авантюризм.