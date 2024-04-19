https://news.day.az/politics/1653284.html Объявлена дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана
Объявлена дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана
Следующее внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) состоится 23 апреля.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
С.Гафарова подчеркнула, что информация о повестке дня заседания будет представлена.
Отметим, что сегодня состоялось первое внеочередное заседание Милли Меджлиса. На заседании было обсуждено 14 вопросов.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре