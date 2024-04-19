Объявлена дата следующего внеочередного заседания парламента Азербайджана

Следующее внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) состоится 23 апреля.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

С.Гафарова подчеркнула, что информация о повестке дня заседания будет представлена.

Отметим, что сегодня состоялось первое внеочередное заседание Милли Меджлиса. На заседании было обсуждено 14 вопросов.

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