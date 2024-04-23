Решение Баку и Москвы о досрочном выводе РМК было очень мудрым

Досрочный вывод из Азербайджана Российского миротворческого контингента - это, образно говоря, та самая миссия, которая выполнима. Не оправдались сомнения скептиков и тех, кто откровенно злорадствовал по поводу того, что миротворцы здесь надолго, что они никуда не уйдут и после 2025 года.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, эта задача была решена путем договоренности между лидерами двух стран. Но фактически происходящее можно назвать дипломатической победой Азербайджана, считает наш собеседник. Многовекторный политический курс Баку, учет интересов Азербайджана на международной арене, понимание ситуации в регионе и учет ряда других обстоятельств привели к тому, что договоренность состоялась. И это, подчеркнул политолог, очень важный, даже исключительный пример достижения договоренности в условиях геополитического противостояния, имеющего сегодня место во многих регионах.

"Обратите внимание - мы смогли это сделать без всяких зубодробительных заявлений и дипломатических скандалов, без конфликтных ситуаций и взаимных обвинений. И это, несомненно, служит интересам безопасности и стабильности в нашем регионе. Думаю, что после того, как Азербайджан освободил свои территории, вошел в Ханкенди, разоружил армянских боевиков и арестовал лидеров сепаратистского режима, необходимости в пребывании российских миротворцев на азербайджанской земле отпала. Вывод РМК стал только вопросом времени. И принятое решение, я бы сказал, показало мудрость и российской стороны. Потому что этот шаг, несомненно, будет способствовать росту взаимопонимания между нашими государствами и обществами двух стран", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева