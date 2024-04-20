Проанализирована текущая оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе

Как сообщалось ранее, сегодня в штабе Сухопутных войск состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает в субботу Day.Az, на совещании были проанализированы текущая оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины.

Министром обороны была подчеркнута важность уделения особого внимания материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в труднопроходимой, высокогорной местности, повышению морально-психологической подготовки личного состава.

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