Мы всегда чувствовали, что Гейдар Алиев с нами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в Кремле сказал ветеран железнодорожной отрасли, работник Байкало-Амурской магистрали Нурмамед Джавадов.

"Я - командир комсомольского отряда Азербайджана. 22 марта 1975 года мы прибыли на вертолете в поселок Улкан, где до 1998 года строили постоянный поселок. Сложно было только в первый год зимой. Мы были не привыкшими к холоду в то время. Когда Гейдар Алиев приехал, он осмотрел поселки. Мы всегда чувствовали, что Азербайджан с нами, что Гейдар Алиев с нами", - подчеркнул он.

Напомним, что 22 апреля в Москве состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Путина с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали.

БАМ - знаковый проект как для России, так и для Азербайджана. Успех строительства этой одной из самых протяженных железнодорожных линий в мире напрямую связан с именем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Будучи первым заместителем председателя Совмина СССР Гейдар Алиев стал первым руководителем, который принял решение ознакомиться с ходом строительства непосредственно на местах.

Именно его десятидневная поездка по БАМу стала поворотным моментом в строительстве магистрали.

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