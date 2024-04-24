Египет приветствует достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией о возвращении Ереваном оккупированных сел и о начале процесса делимитации границы.

Как передает Day.Az, Министерствo иностранных дел Египта подчеркивает, что достижение договоренностей является позитивным событием.

"Арабская Республика Египет высоко оценивает этот важный шаг и призывает стороны предпринять дальнейшие шаги по укреплению доверия, для выхода на мирное соглашение между двумя странами", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

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