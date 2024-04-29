"Чуть-чуть, одним глазом": как армянские военные пошли на протест и забыли, что протестуют

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

Вот она, новая серия "Хранители Тавуша" - военнослужащие-контрактники, пришедшие на помощь акции "Тавуш во имя родины".

Вновь на арене армянского политического кабаре - кричащие в истерике местные жители, аборигены, которые решили, что у них есть что-то, о чем стоит шуметь, помимо бабушкиных рецептов супа. Перекрыть автомагистраль, как будто соседская дорога на пикнике, и потребовать справедливости - вот их нетленное правило. Чего они хотят на самом деле? Наверное, чтобы им выделили персональное областное управление в монопольной игре "Жизнь в наидревнейшей и наивеликой Армении"?

Ах, эти требования, словно детские капризы в супермаркете - "хочу, чтобы жили в своих домах", "хочу, чтобы безопасно было". Вот только во всех этих "хочу" и заложена вся суть местной армянской псевдомудрости: "хочу - не значит получу", как будто они ожидают, что солнце будет светить на них особенно ярко, потому что они так сказали.

И вот, поднимается глава Тавушской епархии Баграт Србазан, будто китайский Моисей, сделанный впопыхах, абы как, на облачном троне, призывая своих последователей к единству во имя общего дела. Да, они готовы бороться за свои интересы, будто сельские деятели в платьях с цветочным узором. А знаете ли вы, что такое объединение армянских сельчан в мелкотравчатых акциях? Это как семейный пикник с некрасивыми тортами и пустыми обещаниями.

Какие же еще села решили присоединиться к этому шуму? "Воскепар", "Коти", "Воскеван", "Барекамаван" - звучат, как заклинание испитого до неразумения фокусника в провинциальном цирке. Да, они тоже решили, что надо выйти на дорогу, потому что внезапно вспомнили, что их халупы тоже стоят чего-то. Ах, ара, а что там говорят про передачу сел Баку? О, это как вечеринка, где все пришли по ошибке и теперь не могут разойтись.

Сама акция же "Тавуш во имя родины" звучит, как загадочный путь в сказочный мир с вывеской "Только для заблудших". И какое там хранительство над своей родиной? Стоишь вон, воюешь с ветряными мельницами, а оказывается, что это просто пьеса в театре абсурда, где каждый - свой Амперсанд.

Самое интересное в том, что военные контрактники, околачивающиеся в траншеях в Тавуше, присоединились к кокетливой кампании протестующих, будто герои безвкусного дамского рассказа. И вот, словно бригада горе-пиратов на поиски потерянного сокровища, они вступили в этот запутанный танец судьбы.

"Тавуш во имя родины" - как бриллиантовая нить в грязной лабиринтной улице, подчеркивает их напрочь отсутствующие мужество и преданность.

Но, как всегда, есть нюанс - этот дерзкий акт вмешательства не остался незамеченным. Процесс делимитации, словно стальной молоток, продолжает биться, игнорируя мольбы и требования.

Интересно, что они там ожидали? Может, увидеть, как местные борются за право на бесплатный чебурек во время протестов? Или почувствовать адреналин, будто они вновь в сапогах, а не в тапочках у камина?

Жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области решили, что им тоже пора замахнуться на свою порцию славы в кулинарной книге политических скандалов. И что же? Они не стали мелочиться - перекрыли дорогу, соединяющую Ереван и Тбилиси, точно две руки подушку на постели. Машины стоят, как солдаты перед командиром: ждут указаний, но никто не приходит.

Местные аборигены орут, кричат, требуют всех и вся, особенно "предателя" Никола Пашиняна.

"Мы хотим жить в своих домах, не превращаясь в бродяг!" - восклицают они, точно оплеванный и гневный тамада на армянской свадьбе. И ведь правы же, что же это за жизнь, если ты боишься выходить на улицу, как будто ты не сельский житель в Тавуше, разрыватель драконов и топтатель злых колдунов, отогнатель турков и гроза всех врагов Армении, а какой-то обычный гражданин, сельчанин, в общем, обыватель.

И какой образ выходит на передний план? Глава Тавушской епархии, как руководитель кабального сговора, призывает своих подданных объединиться и дать им знать, что они - не птицы перелетные, а обыватели, которые тоже имеют права. Я представляю, как он там, с молитвой на устах и крестом на шее волнуется за благосостояние своего народа, будто он сам не часть проблемы, и кричит: "Аз есмь не тварь дрожащая, а Армянин! О как!"

На просторах Тавуша, где куры не клюют, а петухи не спят, случилась история, которую умам природы не постигнуть. На участке Киранц - Ашагы Ескипара, словно выход из сюжета фильма, 15 армянских военных в обкоцанных жилетах, скукоженных кепках и стоптанных ботинках, но готовые к подвигам и приключениям на свои нижние полушария мозга, решили заглянуть к протестующим, чуть ли не с вопросом: "Как живем, товарищи?"

Протестующие, словно секретная охрана, оперативно сообщили: "Вах, наши! Присоединяйтесь к нам, будем вместе покорять этот путь к переменам!"

А служивые, разя потом и обкуренными гландами, разведав ситуацию, словно великие стратеги, решили, что здесь, мол, все как в белом свете, нечего тут делать. И, подмигнув протестующим: "Не обессудьте, дорогие товарищи, у нас еще обязанностей вагон и маленькая тележка!"

Вот так, с роковой легкостью, военные исчезли из поля зрения, словно мушкетеры после шутки. А Министерство обороны и рытья траншей Армении лишь добавило, что иногда даже солдатам нужно немного отдохнуть от адреналина и почувствовать себя хоть ненадолго в обычных людях. Но несмотря на это, они, брехуны сутулые, будут привлечены к уголовной ответственности, ибо нечего! Мол, военным армянам никоим образом нельзя оставлять место службы и стать пешками в политических играх.

А в прекрасном районе Тавуш, под бурлящим шумом перекатывающихся гор, местный люд, он же "жаманак", он же "жоховурд" в одном лице, продолжает верить в своего уездного попа, решившего стать предводителем пузатых и крикливых, но, черт подери, все-таки масс и стать последней надеждой, как он сам говорит, "перед грядущей бурей". Этот сотрясатель провинциального спокойствия ни кто иной, как священнослужитель среднего порядка, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Србазан, чей статус в глазах верующих порой кажется выше самой Эйфелевой башни.

Так вот, сей Србазан - не путать с мелким псом Зарбазаном из "Мимино" - вот уже неделю, как тусуется на дорогах между райцентром и селами в Тавуше. Србазан, словно современный Гапон, ведет свой народ по пути иллюзий, привлекая кротких местных двуногих барашек к воротам бури. Но, глядя на этих верующих, явно невидящих лжепророка в своем священнике, ни один армянин не восклицает: "Ну очнитесь вы уже! Это не пастырь, это просто пастышок!"

Хотя, как курам на судне, так и малочисленным группам протестующих, перекрывающим дороги в разных уголках Армении, приходит понимание: их выходки, словно танцы на гробу, не помешают непоколебимому ходу времени. Процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией продолжится, вопреки истерическим выкрутасам и махинациям. Ведь даже самые громкие крики в этом глухом мире тонут в безмолвии истины.

Так почему, зачем и по какой такой причине, как в мультсериале "Секретные материалы: Армения", на дорогу, где орали и кричали аборигены во главе с попом Србазаном, где даже звуки природы говорят с акцентом, пришли армянские военные. Почему? Армянская загадка! Некоторые шепчут, что они пришли просто, чтобы посмотреть - хоть одним глазом - как народ бьется за свои права. Как старушка за банку масла в супермаркете.

Оказывается, так и было. Вроде.

"Вай, эли, да что там такого? Мы просто посмотрим, и все!" - подумали, кивнули друг другу головами и пошли осматривать, будто дети в музей техники. "Вон какие забавные протестующие! Может, и мы тоже присоединимся? Нет? Ну и ладно, давай обратно, на свои квадратные метры" - сказали они, развернувшись на каблуках стоптанных ботинок, точно кривоногая ботоксная модель Сирануш на ереванском подиуме.

Далее, офицеры Асатур Чобанян и Феликс Багинян, будто два глашатая армянской армейской правды, решили устроить экскурсию для своих солдат-контрактников. Пошли они, созерцая дорогу, а на месте оказались среди протестующих, как солдаты в чужом племени.

Такова суть их показаний.

Но оказалось, что сюрприза в этой поездке не предвиделось. "Поняли, что ничего интересного тут нет" - сообщили они в комитете. Ну что, не забыли ли они взять сувениры на память?

Как карточный домик, все идет к падению - военные, будто дети, пытались поиграть в великую политику, но оказалось, что у них были лишь игрушечные пистолетики, а не настоящие козыри в рукаве.

Следственный комитет уже готовит для них награду за их "патриотическое выступление" - бесплатный абонемент на общественные работы в армейских казармах. А остальные участники этого замечательного спектакля остаются в ожидании своей очереди, чтобы тоже внести свой вклад в анналы армянского бреда.

И вот, под звуки смеха и аплодисментов, заканчивается еще одно действо в скучном шоу "Армения: Что у нас тут происходит?" Но не переживайте, уважаемые читатели, сюжеты этого сериала еще не закончились, ведь искать новые приключения и скандалы истинно и сугубо армянская национальная забава.

Оказывается, они, армянские военные, по их словам, хотели просто посмотреть. Хоть на полчаса, хоть одним глазом.

А получили по самое не балуй.

Жестока судьба к колченогим армянским военным.