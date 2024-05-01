Мы высоко ценим нашу дружбу и партнерство с Азербайджаном

Южный Кавказ - это место, где живут люди самых разных вероисповеданий и культур.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель премьер-министра и министр культуры Грузии Тея Цулукиани во время выступления на 5-й министерской встрече на тему "Гармония разнообразия: поощрение межкультурного диалога во имя глобального культурного возрождения", состоявшейся в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Мы верим, что каждой стране будет предоставлена возможность продемонстрировать свои ценности и культуру. Мы хотим быть частью инклюзивного европейского общества. В Грузии разработаны и приняты документы в области культурного разнообразия. Эти документы будут способствовать созданию соответствующей среды для культурного разнообразия.

Мы высоко ценим нашу дружбу, партнерство с Азербайджаном и подчеркиваем это на каждом международном мероприятии. Для нас большая честь сотрудничать с Азербайджаном", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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