Соловьев пробил очередное дно

Проармянский российский пропагандист Владимир Соловьев пробил во время своего эфира очередное дно.

Как передает Day.Az, он показал в эфире "России 1" видео французского телеканала i24, на котором некий журналист Даниэль Хайк комментировал крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.

"Группа ХАМАС, высказывающаяся в телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Моссад. Они даже называют имя Эли Коптер. Правда это или нет, но, конечно, все это часть тех слухов, которые ходят", - говорит Хайк.

Далее Соловьев с отсылкой на французского "эксперта" на полном серьезе воспринимает версию о том, что пилот вертолёта израильским агентом по имени Эли Коптер. Он рассказал зрителям про книгу "Восстань и убей первым", которая, по его словам "объясняет, почему для Израиля политическое убийство является абсолютно приемлемой формой борьбы за выживание своей страны".

Все бы ничего, но вот "эликоптер" это буквально слово вертолет в переводе. Между тем, ни у одного эксперта в студии не хватило мозгов додуматься.

Шутка про "агента Моссада по имени Эли Коптер" ранее распространилась в израильских соцсетях, пишет The Jerusalem Post.

"Вышедшая из-под контроля шутка" дошла до официального телеграм-канала ХАМАС, который привел ее как факт, отмечает издание.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!