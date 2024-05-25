В Бишкеке прошло очередное заседание руководителей органов безопасности государств-участников СНГ

24 мая в Бишкеке, столице Кыргызской Республики, состоялось 54-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщили в субботу Day.Az в Службе государственной безопасности, в мероприятии принял участие начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев.

Обмен информацией в сфере борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом, выявление и предотвращение деятельности лиц, участвующих в вооруженных конфликтах в составе преступных группировок, пройдя боевую подготовку за пределами границ стран, были в числе основных вопросов повестки дня заседания.

На мероприятии особо подчеркивалось, что на фоне сопутствующей напряженности, сложных и противоречивых процессов в мировой геополитике, система международной безопасности сталкивается с новыми угрозами, многократно возрос риск терроризма, случаи киберпреступности стали нести более интенсивный характер.

Помимо вышеизложенного, также была затронута необходимость объединения усилий и эффективной совместной борьбы путем мобилизации имеющихся возможностей против негативных проявлений, вызывающих серьезную обеспокоенность, таких как разведывательно-подрывная деятельность сил, имеющих определенные интересы в пространстве СНГ, транснациональная организованная преступность, торговля людьми, контрабанда наркотиков и психотропных веществ.

На мероприятии были проведены подробные обсуждения по важным вопросам и подписаны ряд важных документов о дальнейшем сотрудничестве.

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