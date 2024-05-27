В Азербайджане проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с планом подготовки министерства обороны Азербайджана на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в Н-ской воинской части проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными.

Как сообщили в понедельник Day.Az в минобороне Азербайджана, на сборах военнообязанных обучают тактико-техническим характеристикам, правилам применения современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале армии Азербайджана, а также элементам строевой подготовки.

"Кроме того, участники сборов успешно выполняют задачи по занятию огневой позиции на стрельбище и уничтожению целей условного противника.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, в том числе совершенствование их практических навыков", - говорится в сообщении ведомства.

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