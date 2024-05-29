Србазан лично приползет просить прощения у азербайджанского народа

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В день своей несуществующей независимости в Армении было шумно. Представитель сатанинской церкви по кличке Србазан продолжил дурить армян, таская толпу бездельников и реваншистов за собой то туда, то сюда. В среду с утра это... эта... эти... протестующие расселись перед зданием МВД, дожидаясь министра внутренних дел, которому собрались выразить пламенный протест против того, что католикосу Гарегину, наконец, было указано на его истинное место. Это место - в массовке, обычно сопровождающей главу правительства, но никак не в первом ряду.

Поп Србазан (в миру Баграт Галстанян) страшно возмутился и потащил толпу к министерству, чтобы вызвать на "стрелку" министра и потребовать от него ответа за такое... гм-гм... святотатство. Сидя перед зданием ведомства, Галстанян раздавал интервью подобострастно улыбающимся "батюшке" журналистам. И помимо прочей чепухи и традиционных армянских пропагандистских клише, вдруг вспомнил о существовании Азербайджана.

Дело в том, что 28 мая из Ходжалы прозвучали очень не понравившиеся реваншистам фразы. Было сказано, что в Баку внимательно следят за последними событиями в Ереване и новыми попытками предъявить Азербайджану территориальные претензии. А еще была выражена надежда, что Армении удастся хотя бы частично смыть свои грехи, извинившись перед азербайджанским народом за Ходжалинский геноцид.

Как священнику, Баграту Галстаняну, конечно, все про грехи и их искупление должно быть известно. И на свой счет и на счет подобных ему провокаторов и реваншистов он прозвучавшие из Азербайджана слова, конечно, не принимает. Наоборот, он считает себя мессией, призванным спасти армян от того, кто "мешает гармоничной жизни и разрушает родину", имея в виду Никола Пашиняна. Поп-мошенник, обратившись уже непосредственно к Баку, заявил, что мы тут на своего "пленника и раба" (то бишь Пашиняна) можем больше не рассчитывать, так как тот "в Армении больше не имеет никаких полномочий".

Серьезно?

После провокационных глупостей, произнесенных Србазаном, собравшиеся радостно загудели, вдохновленные попыткой Моськи потявкать на слона. Сброд страшно обрадовался, что у армянского народа, наконец, появился такой смелый вождь.

Галстанян хотел покрасоваться и фактически пригрозил Азербайджану, что отныне нашим победам конец, так как армяне, мол, избавятся от предателя и расправят крылья. Армянские крикуны очень любят рассуждать про расправленные и не расправленные крылья, согнутые и выпрямленные колени, опущенные и поднятые головы. Кого из реваншистского лагеря не послушай - обещает, что армяне встанут с колен, поднимут голову и расправят крылья. Как можно наблюдать в последние недели, крылья они не расправили, но камень на шею в виде неопрятного пузатого типа в черном получили. Кстати, одно время он вдруг оделся в белое, но ему, видимо, кто-то шепнул, что индусы одевают белое только в траур, и он срочно снова почернел. Србазан, конечно, не индус, но все же...

В среду он устроил очередной сеанс аутотренинга и заверил реваншистов и сепаратистов, а также примкнувших к ним асоциальных элементов, что для Азербайджана "лафа" закончилась. Фысё, теперь у Армении есть он, Србазан, назначивший себя кандидатом в будущие премьеры. И он, Србазан, нам всем покажет. Было бы что показывать... Скорее, он сам, лично приползет просить прощения за Ходжалы. Такое будущее видится более реальным.

Этот клоун в поповской рясе зарабатывает очки. Красуется перед своими, обещает сделать то, чего не сумел Пашинян. А именно - заставить Азербайджан считаться с армянскими хотелками. Правда, у попа-мошенника еще более грандиозные намерения - вернуть армян в Карабах, установить там свои правила и снова завести убийственную машину территориальных претензий. Говорят, что лишний вес мешает работе серого вещества, но мы сомневаемся, что сам Србазан не понимает, что вводит в заблуждение кивающих как дрессированные тюлени слушателей. А ведь они верят, они смотрят ему в рот. Он обещает, что Армения никогда не признает своей вины за геноцид и не попросит прощения. Попросил бы Пашинян, но Пашинян, оказывается, "уже не имеет полномочий", их его лишил поп сатанинской церкви. А новый премьер, коим Галстанян считает себя любимого, никогда такого не сделает. Он собирается исправить последствия "предательства" Пашиняна и так далее.

Самое печальное, что обступившие босоногого "мессию" слушатели ему верят. В глазах прямо таки щенячья верность. Эта толпа, состоящая из реваншистов, безработных и экс-жителей Азербайджана, реально считает, что Армения еще может вернуть некое былое "величие", и к светлому (в армянском представлении) будущему армян поведет этот неприятный во всех отношениях тип.

Ну что ж, видимо, нужно объяснить, какое именно светлое будущее ждет армянский народ, если клоунада с "революцией" зайдет слишком далеко. Предлагаем соседям на минуту представить, что ушел наш "раб" Пашинян и пришел их "спаситель" Србазан или его кукловод Робик Кочарян, на которых ставит диаспора. Само собой, разговоры о мире будут прекращены, в риторику Еревана вернется сепаратистская трескотня, угрозы и бряцание оружием. Но времена то изменились, это вам не начало 90-х. Четыре села Газахского района возвращены без жертв только потому, что Никол Пашинян был паинькой. Он уже давно понял, что Азербайджан все равно вернет все, что ему принадлежит согласно международному праву, и лучше не попадать ему под руку в этом походе.

А Србазан и его банда, похоже, собираются заставить Азербайджан вспомнить и о том, что ему принадлежит согласно его историческим правам. Долго ли Армения протянет после этого? Хороший вопрос.