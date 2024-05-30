Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства в Карабахе

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства при Межведомственном центре координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az, на заседании под председательством первого заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Намига Гумматова приняли участие специальные представители Президента Азербайджанской Республики, руководящие должностные лица Администрации Президента и других соответствующих государственных структур, члены Рабочей группы.

На заседании были рассмотрены вопросы о планировании сельскохозяйственных угодий в населенных пунктах, пожарной безопасности на освобожденных от оккупации территориях, текущем состоянии работ по реализации "I Государственной программы Азербайджанской Республики по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории" до конца 2024 года в населенных пунктах, предусматривающих возвращение туда граждан. Также были обсуждены график переселения граждан на 2025 год и другие вопросы.

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