СОР29 станет беспрецедентной презентацией Азербайджана

Президент Азербайджана неоднократно отмечал, что природные ресурсы - это божий дар. Это то, что не зависит от желания или нежелания владеющих ими стран и народов. Это судьба. И винить добывающие государства в том, что они располагают запасами нефти и газа, я бы сказал, странно. Не это главное, а то, как страны распоряжаются дарованными им богатствами. Это своего рода экзамен. Мы живем в этой географии и являемся обладателями этих ресурсов. Это не наша вина и не наша заслуга. Но мы можем распорядиться ими так, чтобы божий дар не нанес вреда, а приносил бы только пользу.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Глава государства неоднократным повторением этой истины хотел донести ее до некоторых, кто пытается обвинять страны, добывающие ископаемое топливо, в климатических изменениях. Некоторые саркастической ухмылкой говорят о проведении СОР29 в Баку, мол, посмотрите, добывающие страны тоже заговорили об экологии. А в чем проблема? Может быть, добывающие страны даже больше других заинтересованы в этом, потому что нефтегазодобыча, как известно, не оздоровляет экологию.

Повторю - главное, как распоряжается страна этими богатствами. На примере Азербайджана мы видим, что нефтяные доходы направляются на усиление страны и благоденствие народа, на развитие регионов, на гуманитарную сферу, на реализацию крупных проектов регионального и континентального значения. Азербайджан подошел к вопросу грамотно и рационально.

Помню, когда был подписан "Контракт века", многие нам предсказывали голландский синдром. Тридцать лет назад об этом много писали в мире, кто только не делал негативные прогнозы. Но ничего такого не произошло, и сегодня все забыли о тех прогнозах, потому что перед глазами реальный Азербайджан.

Мы видим грамотное, системное отношение ко всем процессам. Азербайджан мыслит глобально, он не хватается за отдельные моменты, которые не могут быть основой глобальных развитий, он проводит политику так, чтобы все сопутствующие явления и события в комплексе положительно влияли на нашу конечную цель. Азербайджан не на словах, а на деле показывает тем, кто косо смотрит на нас, как нужно работать, как нужно распределять свои ресурсы, как распоряжаться теми средствами, которые мы получаем в результате продажи этих ресурсов, как за счет них усиливаем нашу страну. И результаты - налицо. Президент говорил об этом на открытии Бакинской энергетической недели. Он подчеркнул, что нас должны судить не по нашим ресурсам, а по нашим действиям - по тому, как мы распоряжаемся этими ресурсами, как трансформируем это богатство в общественное достояние, как строим инклюзивное общество. В этом плане Азербайджан достиг больших успехов. Ведь благодаря эффективному расходованию получаемых доходов, в стране бедность сократилась с 50 до 5 процентов, уровень внешнего долга упал беспрецедентно с почти 100 до 7,7 процента. Не думаю, что найдется много стран, способных представить такие результаты, полученные за столь короткий срок, да еще в условиях наличия оккупированных территорий и сотен тысяч вынужденных переселенцев.

Правильное расходование нефтяных доходов (как их называют) позволило Азербайджану усилиться с военной и экономической точек зрения, освободить свои земли, а сегодня мы направляем средства на возрождение превращенных оккупантами в пепелище городов и сел. Программа Великого возвращения тоже осуществляется за счет средств, полученных благодаря рациональному использованию богатств нашей земли. Все делается системно и научно грамотно.

Думаю, те, кто косо смотрят на нас, просто не могут переварить наши успехи. Но я не сомневаюсь, что их будущие поколения уже будут смотреть на вопрос иначе. Они будут учиться у нас. Опыт Азербайджана будет изучаться и внедряться другими странами. О нем будут писать в учебниках и диссертациях.

Да, избрание Азербайджана местом проведения СОР29 не было легким процессом. В сложной ситуации, благодаря тонкой дипломатии, осуществленной Баку, мы достигли успеха. Ситуация сложилась уникальная. Обратите внимание - недружественная нам страна сняла свою кандидатуру в пользу Азербайджана. Это о многом говорит. Представьте, насколько грамотной и сильной была политика убеждения, с каким мастерством все было сделано! Считаю, это была большая победа нашей дипломатии.

СОР29 изменит нашу страну. и представление о насВнимание всего мира будет направлено на Азербайджан. Весь мир получит возможность увидеть его реалии и возможности, а также понять нас. СОР29, считаю, будет средством разрушения стереотипов касательно нашей страны. Десятки тысяч гостей приедут в Азербайджан и в течение десяти дней будут знакомиться с ним, с его культурой, с его народом. Не сомневаюсь, что искаженные и предвзятые представления об Азербайджане у многих изменятся.

СОР29 даст нам очень многое. Это будет беспрецедентная презентация Азербайджана и азербайджанского народа.

Уверен, что Азербайджану удастся обеспечить реализацию всех целей, поставленных СОР. Считаю инициативу СОР светом в конце тоннеля для человечества, первой инициативой, которая призвана не разобщить, а объединить мир для решения общей проблемы. На СОР29 в Баку будут обсуждаться не конфликты, не противоречия, а то, как общими усилиями спасти планету. У человечества нет другой планеты, куда оно могло бы переместиться, поэтому мы должны сплотиться для спасения нашего общего дома.

Не сомневаюсь, что климатический саммит в Баку оправдает все ожидания и станет прорывным в решении многих вопросов, по которым пока нет консенсуса.

Декарбонизация это один из основных элементов тех экологических процессов, которые намечены на ближайшее будущее. У мира, в принципе, нет другого выхода. Процесс изменения климата может привести к катастрофе, если мы не примем своевременных мер. Эта катастрофа будет не менее разрушительной, чем третья мировая или ядерная война.

Очень важно, что борьба с изменениями климата сегодня перешла от рассуждений в практическую плоскость. Кроме того, наконец, появилось что-то, что объединяет, а не разделяет. Теперь главный вопрос - это финансирование. Переход на зеленую энергетику это очень дорогостоящий процесс. Если развитые страны перестанут тратиться на разрушительные цели, декарбонизация, думаю, пойдет куда быстрее.

На днях мне встретилась такая цифра: 2 триллиона 120 миллиардов долларов тратится ежегодно в мире на вооружение. Только представьте - 2 триллиона! А ведь эти средства можно было потратить на исследование космического пространства, научные открытия общечеловеческого значения, помощь слаборазвитым странам, борьбу с климатическими изменениями. Но страны тратят гигантские средства на то, чтобы люди убивали друг друга...

Как говорил Президент Ильхам Алиев, мы пытаемся демонстрировать максимальный уровень ответственности и в то же время навести мосты между различными частями международного сообщества. И если нам это удастся, то одним из самых важных итогов СОР, помимо финансирования, по его словам, будет отказ от взаимных обвинений в происходящем. "Нам нужно объединить наши усилия, отбросить все эти претензии и сосредоточиться на повестке дня, которая поможет нам жить на этой планете не только для нас, но и для наших детей и внуков", - сказал Президент.

Говорил он об этом в своем выступлении на открытии энергетической недели в контексте работы Азербайджана с малыми островными развивающимися государствами. Наша страна планирует создать специальный фонд для их поддержки. Малые страны в этом, действительно, нуждаются куда более держав. Ильхам Алиев очень правильно заметил, что если даже для Азербайджана изменение климата является проблемой, то для малых стран это угроза их существованию.

Хочу сказать, что политика Баку в отношении островных государств не всегда воспринимается объективно. Но Баку не имеет никаких тайных намерений и ничего не скрывает. Он, будучи лидером Движения неприсоединения, открыто заявил, что будет всегда защищать права и ценности стран-челнов. Азербайджан дает понять державам, насколько разрушительна несправедливость. Другое дело, что не все хотят это понимать. Объяснить эту вроде бы простую истину сложно, и Баку приходится использовать нестандартные пути.

Давайте говорить честно - развитые страны мира пекутся об экологии, в первую очередь в собственных интересах. О том, что мир состоит не только из них, думают не многие. То же самое, напомню, мы наблюдали в период пандемии. Только благодаря усилиям Азербайджана, тогда председательствовавшего в Движении неприсоединения, перепуганные богатые страны вспомнили, что борьба с опасным вирусом только в отдельно взятых благополучных государствах не решит проблемы.

Азербайджан будет продолжать системно поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Мы не самая богатая и не самая большая страна планеты, но мы, возможно, лучше многих понимаем, что значит несправедливое отношение. Кому-то кажется, что это желание справедливости направлено против их стран и их интересов, что Азербайджан маленькая страна и должен слушаться "старших" и помалкивать. Пусть как хотят, так и понимают. Но мы сами знаем, что это не так. Азербайджан действует открыто и прозрачно. Да, мы маленькая страна и не самая сильная. Но мы уже вышли на уровень средней силы, которая в будущем перерастет в большую силу. Верю, что в перспективе Азербайджан станет локомотивом в развитии мировых процессов и решении глобальных проблем. У нас глобальное видение. Мы не рассматриваем свою страну как отдельно взятую единицу, оторванную от мировых процессов. Мы видим ее составной частью этих процессов.

Нас несправедливо обвиняют в попытках манипуляций. Но все это инсинуации. На самом деле Азербайджан, скорее, учитель. Он учит находить новые пути тех, кто находится на распутье. Он открывает глаза тем, кто задавлен проблемами и интересами сильных мира сего. Не только людям, но и странам нужен хороший совет.

Нужно понимать, что люди не станут протестовать, если им хорошо. Люди не станут отказываться, например, от гражданства Франции и вытекающих из этого возможностей, если им открыты все дороги. Если что-то происходит, виноват в этом не Азербайджан.

Но не будем углубляться - это уже тема для другого интервью.

Лейла Таривердиева