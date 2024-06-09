Кувейт и Союз арабских электронных СМИ поддержали СОР29

Кувейт и председатель правления Союза арабских электронных медиа Фейсал Халифа аль-Савваг выступили с заявлением в поддержку COP29.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Азербайджана в Кувейте.

В заявлении говорится:

"Для ликвидации трагических последствий изменения климата, которое в последние годы сопровождается негативными последствиями во всем мире, необходимо международное сотрудничество. В мире есть общепринятые принципы. Нужна солидарность на международном уровне. Мы должны считать себя частью гуманного и цивилизованного мира. Каждая страна должна чувствовать глобальную ответственность за это. С этой точки зрения мы с большой радостью восприняли решение о проведении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 в Азербайджане. Это - наглядный пример того, что Азербайджан не отстает от тренда. COP29 окажет позитивное влияние на расширение взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана с государствами, обладающими значительным влиянием на мировую политику, укрепление его позиций в международных структурах.

Кувейтско-азербайджанское сотрудничество может иметь положительный эффект для устранения ряда проблем, связанных с происходящим в мире изменением климата. Для Государства Кувейт важен опыт Азербайджана, в частности, в области создания зеленой экономики, формирования новых навыков и знаний в этом направлении. В Азербайджане зеленая экономика постоянно развивается. Общество стремится решить экологические проблемы и перейти к более устойчивым практикам. Неслучайно, что этот год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира". Уверены, что "Год солидарности во имя зеленого мира" усилит влияние политических решений государств на окружающую среду и нашу планету.

Проведение подобных международных мероприятий возлагает большую ответственность на все государства. В Азербайджане до сих пор проведено много международных мероприятий, и в плане их организации страна уже обладает значительным опытом. Верим, что COP29 будет проведена Азербайджанским государством с большим успехом. Мы, Кувейт и Союз арабских электронных медиа, будем стремиться внести вклад в дело освещения в медиа Кувейта и арабского мира данного мероприятия.

Новые инициативы, выдвинутые Азербайджаном, приняты и реализуются странами-партнерами. А это создает основу для обеспечения успешного и стремительного развития Азербайджана в ближайшие десятилетия".

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