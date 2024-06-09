https://news.day.az/politics/1666881.html Азербайджан не признает т. н. "парламентские выборы", прошедшие в Цхинвальском регионе Грузии - МИД
Азербайджан не признает т. н. "парламентские выборы", прошедшие в Цхинвальском регионе Грузии - МИД
Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по поводу так называемых "парламентских выборов", прошедших в Цхинвальском регионе Грузии.
Как сообщает Day.Az, в заявлении подчеркивается, что министерство иностранных дел Азербайджанской Республики подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", состоявшиеся в Цхинвальском регионе Грузии 9 июня 2024 года, а также их результаты.
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