Азербайджан не признает т. н. "парламентские выборы", прошедшие в Цхинвальском регионе Грузии

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по поводу так называемых "парламентских выборов", прошедших в Цхинвальском регионе Грузии.

Как сообщает Day.Az, в заявлении подчеркивается, что министерство иностранных дел Азербайджанской Республики подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и не признает так называемые "парламентские выборы", состоявшиеся в Цхинвальском регионе Грузии 9 июня 2024 года, а также их результаты.

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